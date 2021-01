Autoverkopen 2020: deze 19 dingen vielen ons op! - Autoblog.nl

Naast de populaire auto’s gebeurde er een hoop in de onderste regionen (met de interessantere auto’s). Deze 19 dingen vielen ons op aan de autoverkopen van 2020!

Het is inmiddels alweer de vierde dag in januari van 2020. De meeste lijstjes en overzichten zijn inmiddels al voorbij gekomen. De bestverkochte auto van Nederland is inmiddels bekend, alhoewel iedereen ‘m alweer vergeten is. Het was een Zuid-Koreaanse elektro-crossover-waggie-dinges-geval. Nu zijn we wel heel erg kort door de bocht, want de e-Niro en Kona Electric laten zien dat de constantie groei van Kia en Hyundai blijft doorgaan.

Autoverkopen 2020

Puur rationeel bekeken zijn het perfecte auto’s. Makkelijke instap, voldoende ruimte voor het gezin, nul (directe) uitstoot, gunstig in de bijtelling en vooral de actieradius maakt het duo erg populair. Allemaal leuk en aardig, maar het is niet echt een auto waarvan de spreekwoordelijke broek spreekwoordelijk vlam vat. Dat zijn de populairste auto’s van Nederland nooit.

Niet alleen in Nederland overigens. Nergens is de populairste auto ter wereld wél spannend, alhoewel we nog wachten op de cijfers uit Monte Carlo, Liechtenstein en de Emiraten. We laten de bijtellingsvriendelijke subsidiesluipers even voor wat ze zijn en kijken naar de verkoopcijfers 2020 van de leuke auto’s (die niemand kocht)

Alfa Romeo Stelvio

48 exemplaren

We beginnen bijna traditiegetrouw met het mooiste merk ter wereld. Het merk Alfa Romeo deed niet al te goede zaken in 2020. Sterker nog, we gaan weer terug naar de tijd dat er slechts twee modellen in de showrooms stonden. Sterker nog: er STAAN slechts twee modellen in de showrooms. Van de Giulia zijn er slechts 177 verkocht. Dat is op zich niet zo heel erg slecht: het is beter dan de Jaguar XE en Lexus IS bij elkaar. Nee, het is de Stelvio die zorgen baart. Alle hoop van Alfa is gevestigd op de Alfa Romeo Henk Wijgaard Edition, maar de bizar lage verkopen van de Stelvio geven aan dat die hoop wellicht ongegrond is. Er is immers al een Kia Niro.

Porsche 718 Cayman

18 exemplaren

Ooit was het de auto die Porsche heeft gered: de Boxster. Anno 2020 is dat niet het geval. Met de Cayenne (653), Macan (187) en Panamera (116) verkoopt Porsche heel succesvol personenauto’s in Nederland. De verkoopcijfers van de 718 zijn om te huilen, slechts 49 middenmotor sportwagens uit Zuffenhausen vonden hun weg naar Nederland. We hebben ook de cijfers onderling: 31 Boxsters en slechts 18 Caymans. Au. De nummer twee voor de Porsche-dealers was de 911, met 393 exemplaren.

Morgan Plus Six

6 exemplaren

Een echte sportwagen is een achterwielaangedreven roadster met een zes-in-lijn onder de kap. Dat is de enige juiste layout en gelukkig houdt Morgan deze traditie in ere. De Morgan Plus Six is een combinatie van een oude Britse houten kitcar met een BMW B58-zescilinder motor. Enige smetje: er is alleen een automaat. Maakt niet uit, er zijn er desondanks zes van verkocht in Nederland. Daarbij verkocht Morgan ook nog eens één Plus 4. Het moet storm gelopen hebben in de showroom.

Mercedes-Benz CLS

21 exemplaren

Ooit was het de gaafste nieuwe auto in het zakelijke segment: de Mercedes-Benz CLS. Tegenwoordig zijn het nog steeds zakenauto’s, met name de lokale nachtapothekers en gekruid vleesverkopers alsmede de effectievere incassobureau’s rijden er graag in rond. Het huidige model is stiekem bloedmooi, zeker als je ‘m in het echt kunt aanschouwen. Maar zoals wel vaker gebeurd zijn er gewoonweg te veel niches, waardoor de CLS bijna compleet genegeerd wordt. Er werden slechts 21 van verkocht. Enkele daarvan zullen gekozen hebben voor de AMG GT 4-Door. Van de AMG GT zijn er 44 verkocht, hoeveel daarvan ‘vierdeurs coupé’s’ zijn (het zijn feitelijk vijfdeurs hatchbacks), is niet duidelijk.

Lotus Elise

2 exemplaren

Bij Lotus gingen de zaken niet al te denderend qua autoverkopen in 2020. Gelukkig heeft de importeur Van der Kooi meerdere merken in de aanbieding en doen ze ook veel occasions en onderhoud. Van de Evora, die gewoon leverbaar is, werden GEEN exemplaren verkocht. In tegenstelling tot zijn Duitse concurrent, die het best aardig doet. Van de Elise werden er zegge en schrijve 2 op Nederlands kenteken geschroefd.

Land Rover Discovery

14 exemplaren

De meest ideale Land Rover is de minst populaire. Als men een ‘Land Rover’ koopt wil men meteen de ‘Range Rover’-badge. Ondanks het feit dat de Evoque (385 exemplaren), Velar (119 (exemplaren) en Sport (349 exemplaren) Range Rover in de naam hebben, zijn het geen echte Range Rovers. Dat is namelijk de Range Rover (145 stuks). Van de Discovery zijn er slechts 14 exemplaren verkocht.

Ferrari 812 Superfast

18 exemplaren (ja, echt!)

Nog even snel een twaalfcilinder kopen nu het nog kan. Dat idee komt naar boven als we kijken naar de lijst van autoverkopen van 2020. Dat moeten de kopers gedacht hebben. In 2020 werden er maar liefst 18 exemplaren verkocht van de Ferrari 812 Superfast. Daarmee is het de op één na meest populaire Ferrari van 2020. De meest populaire was de Portofino, die 20 maal ‘over de toonbank’ ging.

Toyota Supra

23 exemplaren

Japanse coupé’s zijn in Nederland altijd een lastig geval. Van de Toyota GT86 en Nissan GT-R werden er gezamenlijk 0 verkocht in 2020. De Toyota Supra mocht de eer hoog houden. Dat deed de auto met 23 exemplaren. Dat is pijnlijk weinig in vergelijking met de technisch identieke doch lelijkere BMW Z4, waarvan 227 verkocht zijn. De BMW heeft de badge mee en is natuurlijk een cabriolet. Daarbij is de Z4 ook leverbaar met koffiemolens in het vooronder (sDrive18i noemen ze dat), terwijl de Supra tot voor kort alleen verkrijgbaar was met de epische B58 zespitter. Tegenwoordig is de viercilinder de enige optie, die een stukje betaalbaarder is.

Audi R8

2 exemplaren

Van alle Duitse merken is Audi gek genoeg het meest puristisch. Het is de enige Teutoonse autobouwer die een achterwielaangedreven middenmotor supercar aanbieden met een atmosferische tiencilinder. Dankzij de CO2-uitstoot is zo’n auto in Nederland vrij prijzig. Daarom zijn er in Nederland slechts twee Audi R8’s verkocht. De TT, ooit een kassucces, deed het nauwelijks beter. Van de kekke sportcoupé werden er slechts 8 verkocht.

Renault Espace

38 exemplaren

Ooit was de Renault Espace een ware pionier. De auto was revolutionair. Het idee leek van Chrysler te komen, maar de uitwerking was anders. De Espace was ruim, praktisch, futuristisch en zeer comfortabel. De vijfde generatie is inmiddels hopeloos impopulair: in Nederland werden er slechts 38 exemplaren verkocht. Ook opvallend in de lijst van autoverkopen 2020, de Talisman (een keurige sedan / station) was met 143 stuks minder populair dan de Alfa Romeo Giulia.

Aston Martin DBX

6 exemplaren

Dit jaar moest HET jaar worden voor Aston Martin. De legende wil dat Lance Stroll 10% van zijn zakgeld moest inleveren zodat papa Lawrence de Britse autobouwer van de afgrond kon redden. De DBX is daarbij van enorm belang. Lukte dat? Nou, in Nederland nog niet dit jaar: slechts zes maal ging er een DBX over de toonbank. Daarmee is de DBX minder populair dan de DBS Superleggera, waarvan er 9 exemplaren verkocht werden! Daarmee is de populariteit van de V12 ongekend in 2020. Van de DB11 (ook met V12) werden er meer exemplaren verkocht dan van de V8 Vantage (met V8). Die laatste toont aan dat als men een sportwagen koopt in het 911-segment, het vaak ook een 911 ís.

Lamborghini Aventador

2 exemplaren

We kunnen wel concluderen dat 2020 een goed jaar was voor de V12, relatief gezien. De bruutste auto met V12 is de Lamborghini Aventador, een auto die inmiddels behoorlijk lang meeloopt, maar nog niet verouderd is. In 2020 vonden slechts twee exemplaren een nieuwe licht exhibitionistische eigenaar. De Huracán was met 9 exemplaren aanzienlijk populairder. Het drukst heeft Lamborghini het echter met klanten van de RS-Q8, waarvan er 24 werden verkocht dit jaar.

Kia Stinger

4 exemplaren

Zijn er dan interessante Kia’s? Maar natuurlijk! Die staan alleen niet bovenaan de lijstjes van de autoverkopen van 2020, maar iets lager. Ook voor de petrolhead valt er dus wat te beleven. De Proceed GT is oprecht een dikke auto in zijn segment. Helaas kunnen we niet zien hoeveel er precies daarvan verkocht zijn. Dat kan wel met de Optima (5 stuks). Logisch dat de opvolger ‘K5’ niet naar Nederland komt. Van de super-dikke Stinger werden er slechts 4 voorzien van geel kenteken. Het model is net gefacelift, dus wellicht dat de verkoopcijfers volgend jaar verdubbelen!!!

Mazda MX-5

28 exemplaren

Het merk uit Hiroshima blijft de MX-5 aanbieden. De puristische roadster met achterwielaandrijving is wereldwijd nog steeds populair. In Nederland lijkt de auto meer en meer een rol te spelen als imagebuilder. Onze eigen @RubenPriest reed een tijdje in een MX-5 rond, puur en alleen om de gemiddelde leeftijd van Mazda-rijders drastisch te verlagen. In 2020 waren 28 jonge goden die een MX-5 kochten. Opvallend, de Mazda 6 was met 162 exemplaren minder populair dan de Alfa Romeo Giulia.

Bentley Continental

50 exemplaren

Kijk, voor het ware Bentley-gevoel heb je dus geen Bentayga nodig. De Audi Q7 met lederen bekleding is uiteraard heel erg dik, maar mist ook dat stukje exclusiviteit en perfectionisme dat een Continental GT wél heeft. De consument lijkt dit door te hebben. Van de Bentayga werden er slechts 21 verkocht, terwijl er 50 (!) nieuwe Continental GT’s op kenteken werden gezet. Mocht je die auto niet praktisch genoeg vinden, is er altijd nog de Flying Spur, waarvan er dit jaar nog 11 op kenteken werden gezet. De Mulsanne werd nul keer verkocht.

Ford Mustang

16 exemplaren

Bij Ford zullen er weinig mensen klagen. De autoverkopen 2020 waren bovengemiddeld goed voor The Blue Oval. Het merk scoorde enorm goed met de nieuwe Fiesta (6.659 stuks) en Focus (7.773 exemplaren). Het bewijs dat men nog zeker geïnteresseerd is in auto’s, mits ze goed zijn en prettig rijden. De Mustang is een tikkeltje te prijzig voor de gemiddelde consument. En de koper die er eentje kan betalen, wil graag een premium-badge. De Ford Mustang werd slechts 16 keer verkocht, ondanks dat de BPM heel eventjes iets lager was in 2020.

Jaguar F-Type

29 exemplaren

We benoemden de Jaguar XE al eventjes in dit artikel over autoverkopen in 2020. Met 78 exemplaren kan de auto nog niet in de schaduw staan van de BMW 3 Serie. Het nadeel is dat de andere modellen het niet veel beter doen. Met de E-Pace werden alle heilige huisjes omver gegooid voor commercieel succes, maar met 40 exemplaren was de auto nóg impopulairder dan de XE. Ook de F-Pace SUV was slechts goed voor 73 stuks. De verbeterde I-Pace moet de eer hoog houden voor Jaguar, maar in vergelijking met de e-tron, gaat het niet al te best. De meest interessante nieuwe Jaguar is echter de onlangs gefacelift F-Type, daarvan werden er 29 verkocht.

Maserati Quattroporte

3 exemplaren

Na Jaguar moet dat andere sympathieke merk even voorbij komen: Maserati. Er waren ooit tijden dat er elk jaar 30 tot 50 glorieuze Quattroportes verkocht werden. Dit jaar blijft de teller steken op 3. Met de Ghibli ging het al niet veel beter: 6 stuks. Relatief gezien was de Levante het meest populair, maar met 9 stuks is dat nog steeds niet de hardloper die het merk nodig heeft. In Nederland althans.

Lexus LC

3 exemplaren

We sluiten het lijstje met opvallende zaken qua autoverkopen 2020 af met Lexus. Daar zien we dat de op een na best verkochte Lexus de CT200h is. Jazeker, de inmiddels hoogbejaarde C -segment hatchback is nog altijd een van de pijlers voor het Lexus-succes in Nederland. Veel Lexi zijn crossovers, maar gelukkig zijn er ook echte auto’s verkocht. De nieuwe ES is met 114 exemplaren best goed ontvangen. Van de LS werd er slechts eentje verkocht. De Lexus LC, misschien wel de gaafste auto van het moment, was drie keer zo populair!