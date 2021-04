Eden Hazard gaat van Aventador SVJ naar Nissan Leaf - Autoblog.nl

De Belgische topvoetballer gooit het roer helemaal om qua auto’s en is nu een trotse Nissan Leaf-eigenaar.

Voetballers hebben doorgaans een tamelijk vergelijkbare smaak als het op het auto’s aankomt. Het zijn vaak dikke, dure en vaak lompe auto’s waarmee profvoetballers voor de dag komen. Met name de Bentley Continental GT, Range Rover en Lamborghini Urus zijn geliefd.

Is Real Madrid-speler en Belgisch international Eden Hazard een uitzondering op deze regel? Nou, tot voor kort niet in ieder geval. Hij bezat onder meer een Audi RS5, BMW X6 M, Nissan GT-R, Mercedes SLS AMG, Mercedes AMG GT-R, Audi R8 V10 en een Range Rover Sport. Vorig jaar deed hij zichzelf nog een Lamborghini Aventador SVJ cadeau.

Net als zijn collega’s lijkt Hazard dus duidelijk een voorkeur te hebben voor dikke bakken. Zijn nieuwste aanwinst is daarom verbazend. Dat is een namelijk een Nissan Leaf. Dat lees je goed: een Nissan Leaf. Een elektrische auto die qua sufheid alleen de Toyota Prius voor zich moet dulden.

Vanwaar deze keuze? Eden licht toe: “Als vader heb ik de plicht om het goede voorbeeld te geven. Er zijn veel positieve acties die je kunt ondernemen, zoals het kiezen voor een elektrische auto, die alleen maar een positieve impact hebben op de planeet en de mensen.” Je zou bijna denken dat Lewis Hamilton hier aan het woord is, maar deze woorden komen toch echt uit de mond van Eden Hazard.

Oké, we moeten er bij zeggen: helemaal objectief is Hazard niet. Hij is namelijk ‘Nissan global ambassador’. Nissan vond degene die alle mogelijke dikke auto’s gehad heeft blijkbaar de aangewezen persoon om te verkondigen hoe geweldig elektrisch is. We zijn heel benieuwd wat er nog meer in zijn garage staat naast zijn gesponsorde Leaf.

Hazard heeft trouwens zijn roeping als acteur gemist, want hij weet zowaar te doen alsof hij onder de indruk is van de snelheid van de Nissan Leaf. Voor de goede orde: hij reed dus in een Aventador SVJ die in 2,9 seconden van 0 naar 100 knalt en een topsnelheid heeft van boven de 350 km/u.

Bij deze dus een gratis tip voor Nissan: als je zo graag een voetballer als ambassadeur wil laat hem dan lekker de Nissan GT-R aanprijzen. Er zijn nog genoeg andere beroemdheden die probleemloos de loftrompet af kunnen steken over de Nissan Leaf.