Elektrische Lexus RZ laat alvast zijn Tesla-stuur zien

De aandrijflijn is niet de enige overeenkomst tussen de nieuwe Lexus RZ 450e en een Tesla.

Toyota en Lexus waren altijd dé merken als het om hybrides ging. De Japanners hebben dus heel veel ervaring met elektrische aandrijving, maar het was heel lang wachten op een EV. Toyota zette vooral in op hybrides en waterstof, maar nu moeten ze er toch aan geloven. Dit jaar werd ein-de-lijk de eerste serieuze elektrische auto van Toyota gelanceerd, de bZ4X.

Lexus volgt op de voet en komt binnenkort met hun eigen versie van deze auto: de RZ 450e. Voor Lexus is dit elektrische auto nummertje twee, want ze hadden natuurlijk al de UX 300e. Dit was niet direct een Tesla-killer, dus een échte EV is welkom. Dat wil zeggen: een auto die van meet af aan als EV is ontwikkeld.

De RZ 450e moet nog officieel onthuld worden, maar we weten al precies hoe de auto eruit gaat zien. Lexus heeft namelijk eerder al plaatjes gedeeld waarop de auto van alle kanten te zien is. Qua vorm is de RZ vergelijkbaar met de Toyota bZ4X, maar de auto krijgt wel een geheel eigen ontwerp. Al heeft de auto geen zandloper-grille, je ziet meteen dat je met een Lexus van doen hebt.

Wat we nog niet gezien hadden was het interieur van de Lexus RZ 450e. Maar ook daar deelt Lexus alvast een foto van. Er valt straks dus weinig meer te onthullen. Wat meteen opvalt bij het zien van het interieur van de Lexus RZ 450e: het stuur. Dat is namelijk niet rond.

Dit zagen we voor het eerst bij Tesla, die letterlijk het (stuur)wiel opnieuw uitvond. Vervolgens gaf Toyota de bZ4X ook een dergelijke ‘yoke’. Dit stuur heeft nu dus zijn weg gevonden naar de Lexus RZ 450e. In de bZ4X is het trouwens optioneel. Als je niet van zulke moderne fratsen houdt kun je bij Lexus dus wellicht ook voor een traditioneel stuur kiezen.

Toyota bZ4X Lexus RZ 450e

Hoewel het stuur veel overeenkomsten vertoond met die van de bZ4X, heeft Lexus niet gewoon het interieur van Toyota gekopieerd. Zoals je hierboven kunt zien heeft de RZ 450e een heel ander dashboard. Lexus is er iets beter in geslaagd om er een samenhangend geheel van te maken.

Aangezien Lexus RZ 450e al veel geheimen prijsgeeft kan de definitieve onthulling niet meer ver weg zijn. Dat is inderdaad het geval: 20 april trekt Lexus het doek van hun nieuwe EV. Een spannende dag voor Lexus, want dit wordt een héle belangrijke auto voor het merk.