Hippe Lexus RZ is een elektrische premium crossover coupé

Nu je weet dat de hippe Lexus RZ hipper is dan Ray en Anita, moet jij er ook een leasen!

Lexus is een merk dat het niet makkelijk heeft in Europa. Als het gaat om occasions weet iedereen dat het geweldige auto’s zijn. Maar ga maar eens op zoek naar een leuke IS of GS, die staan allemaal voor de hoofdprijs. Veel vraag, weinig aanbod. Wij vergeten de auto’s namelijk ook nieuw te kopen.

Maar wellicht dat het met deze Hippe Lexus RZ wat gaat worden. Dit is namelijk een auto die ALLE hokjes aanvinkt om een succes te worden. De auto is ten eerste geheel elektrisch. Ten tweede is de auto enorm premium. Als laatste is de auto ook nog eens een crossover.

Debuut

De Hippe Lexus RZ maakte ’toevallig’ zijn debuut vorige maand. Toen ‘lekten’ er afbeeldingen met diverse concepts van Lexus voor de komende tijd. De nieuwe Lexus RZ wordt de eerste echte elektrische auto van Lexus. Daarmee bedoelen we een auto die vanaf de ventieldopjes is ontworpen als EV (dat is met de UX niet het geval). De Lexus RZ zal namelijk staan op het e-TNGA-platform.

Mocht je denken dat dit gewoon de Lexus-derivaat is van de Toyota bZ4X en Subaru Solterra dan heb je overigens helemaal gelijk. Het is nog wel een crossover volgens Lexus, maar de auto staat wel dichter bij de grond voor minder luchtweerstand (en dus meer actieradius). Straks komen ze erachter dat een stationwagon of hatchback een slimmere auto is dan de nogal discutabele crossover.

Techniek van de hippe Lexus RZ

Het is overigens geen bZ4X (of Solterra) met een Lexus-badge. De RZ krijgt namelijk een uniek koetswerk. De greenhouse (ramen, stijlen en dak) zijn niet eens hetzelfde. Geheel volgens de trend loopt de daklijn bij de Lexus RZ een beetje naar beneden af. Dat is volgens Lexus gedaan om het sportieve imago van het merk te benadrukken.

De Lexus RZ 450e naam is al gepatenteerd, dus weten we nu ook hoe de productieversie hoogstwaarschijnlijk gaat heten. Waar je de Toyota kunt krijgen met een enkele motor, is de Lexus RZ meer premium en zal deze standaard vierwielaandrijving middels twee motoren krijgen. Met het vrijgeven van enkele afbeeldingen én wat details kan het niet meer lang duren voordat de hippe Lexus RZ officieel wordt voorgesteld aan het grote publiek.

Via: Autocar.