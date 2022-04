‘Lewis Hamilton kan nog kampioen worden dit jaar’

Lewis Hamilton die dit jaar alsnog zijn achtste titel pakt? Damon Hill sluit het niet uit.

Het was te verwachten dat de kaarten in de F1 dit jaar iets anders geschud zouden zijn. Toch gingen we er gemakshalve vanuit dat Hamilton weer een van de grootste kanshebbers zou zijn. In de nagenoeg onfeilbare Autoblog-prognose werd Hamilton ook alvast als kampioen van 2022 aangewezen.

Misschien moeten we die prognose inmiddels iets bijstellen. Er is namelijk gebeurd wat niemand verwachtte (maar velen stiekem hoopten): Mercedes is hopeloos uit vorm. Ferrari is daarentegen weer helemaal terug aan de top.

Hamilton lijkt zodoende niet op weg naar een achtste titel, maar zoals het cliché luidt: het seizoen is nog lang. Zeker dit jaar. Misschien ziet Mercedes kans om de zaken op de rails te krijgen en kan Lewis toch weer meedoen. Het is een feit dat Hamilton maar 9 punten achter staat op Verstappen. Nu is Max dit jaar 50% van alle races uitgevallen, maar toch.

Jeroen Bleekemolen riep eerder dat Hamilton onmogelijk kampioen kan worden dit jaar, maar er is iemand die daar anders over denkt. Volgens Damon Hill moet Hamilton nog niet afgeserveerd worden. En hij kan het weten, want hij heeft ervaring met wereldkampioen worden.

Volgens Hill kan Mercedes een flinke sprong vooruit maken als ze een oplossing vinden voor de problemen. Op de vraag of Hamilton het kampioenschap zou kunnen winnen dit jaar antwoordt hij: “Ja, ik zou niet weten waarom niet.”

Als er niet één dominant team is (waar het nu op lijkt), is er ook niet één team wat een enorme voorsprong opbouwt. Daarom is het volgens Hill heel goed mogelijk dat Mercedes later dit jaar ook nog mee kan doen. En aan Lewis zal het ook niet liggen, want Damon Hill ziet dat hij buitengewoon kalm en volwassen is.

Nu zullen er heel wat Verstappen-fans zijn die Hamilton het liefst achteraan zien rijden, maar eerlijk is eerlijk: het seizoen zou interessanter worden als ook Mercedes meedoet. Twee coureurs die strijden om de titel is leuk, maar drie of meer coureurs die strijden om de titel is nóg leuker.

Bron: Sky Sports