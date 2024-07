Elf jaar na dato debuteert nieuwe feature in een Pagani

Met terugwerkende kracht best wel bizar dat deze feature nog nooit een Pagani Huayra gezien heeft.

Pagani doet eigenlijk niet aan ‘opvolgers’. De Utopia mag dan het nieuwste paradepaardje van het merk zijn, maar de Huayra wordt ook nog op bestelling gemaakt. Sterker nog: zelfs de Zonda krijgt nog af en toe een nieuwe editie. Al is dat vaker dan niet een reeds gebouwde Zonda F die omgebouwd wordt naar een unieke ‘760’ specificatie.

Huayra

Dus is het opvallende van de Huayra van vandaag niet dat ‘ie in 2024 gepresenteerd wordt. Dat kan het Italiaanse merk namelijk gewoon voor je doen. Ook de styling is niet uniek. Het blauwe naakte koolstofvezel (waarin vrijwel elk onderdeel uitgevoerd is) is gaaf, maar niet uniek. De velgen komen ook bekend voor en ook de gigantische achtervleugel doet denken aan modellen als de BC. Toch debuteert er iets belangrijks in deze Huayra, elf jaar na het initieel presenteren van de auto en na het al in productie zijn van de ‘opvolger’.

Handbak

Je gelooft het niet: dit is de allereerste Pagani Huayra met een handgeschakelde versnellingsbak. De Zonda had wel een handbak en later een sequentiële automatische bak. Die laatste optie werd de enige optie voor de Huayra. Voor de Utopia bracht Pagani de optie voor een handbak terug, waarmee de Huayra voor handbak-fetisjisten altijd de gebeten hond was. Tot nu.

De unit in kwestie heeft zeven versnellingen en is gebouwd door Xtrac. Uiteraard is deze geoptimaliseerd om het geweld van de 864 pk sterke V12 aan te kunnen. Maar net als alles bij Pagani: dat het toevallig in een bloedsnelle supercar zit vergeet je bijna door hoe absoluut fantastisch mooi het uitgevoerd is. Uiteraard speelt de ovalen vorm van het Pagani-logo een rol in de bogen die de pook ‘optillen’. Het mechaniek zelf is volledig blootgesteld aan de open lucht en uiteraard is er een duidelijk H-patroon te zien. Je mag van geluk spreken als je ooit in een Pagani hebt gezeten laat staan gereden. Maar iedereen kan zich voorstellen hoe heerlijk het klikgeluid moet zijn van deze pook die in elke versnelling wordt gezet. Dat doe je overigens door ferm de hand te schudden met een houten pookknop.

Epitome

De rest van de auto is iets meer gesneden koek, al zijn de gouden velgen, gouden details rondom de lampen en de opvallende LED-units uniek voor deze one-off Huayra, besteld door een klant. Hij luistert naar de naam Epitome, het Engelse woord voor toppunt. Bij een merk als Pagani verwacht je niet dat het nog meer bespoke kan dan de ‘standaard’ auto’s, maar dit is een product van Pagani’s Grandi Complicazioni-divisie. Die kunnen al je dromen op Pagani-gebied waarmaken. Echt allemaal.

Is het kunst? Is het een bloedsnelle supercar? Is het beide? Het is in ieder geval erg gaaf en nu ook goedgekeurd voor de keiharde puristen. De Pagani Huayra Epitome is uniek en tof en wij willen er één. Jij toch ook?