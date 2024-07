Zou jij deze pareltjes buiten laten slapen?

De Ferrari en Bentley zoeken onderdak! Een prachtig huis met dubbele garage.

Zoveel auto’s, zoveel problemen. Het hebben van een riante oprit heeft als voordeel dat je er lekker veel auto’s kunt parkeren. De volgende vraag is wat voor soort auto’s je er moet neerzetten. Dit prachtigs wat we zien op de foto’s vraagt om een garage, eerlijk is eerlijk.

We hebben het dan specifiek over de Ferrari Roma en de Bentley Continental GTC, de Porsche is zo’n praktisch massaproduct. Die mag lekker buiten slapen. En ja, we weten dat zowel Ferrari als Bentley duizenden exemplaren van beide modellen produceren op jaarbasis. Maar toch. Ze voelen specialer dan de Cayenne.

Huis met dubbele garage

De garage zit er wel bij. Wellicht dat ze voor de foto buiten zijn geparkeerd, als eye candy. Als dat het plan was dan heeft het gewerkt. Niet alleen bekt het lekker op de foto’s, het maakt ons autoliefhebbers alleen maar meer nieuwsgierig!

De woning beschikt over een dubbele garage met ruimte voor twee auto’s. De mythe waar we nu mee zitten. Horen de Bentley en de Ferrari normaal gesproken in de garage, of staan deze buiten en staan er nog twee specialere voertuigen binnen? Fantaseren mag altijd. De vrijstaande garage is toegankelijk vanuit de tuin.

Het huis in kwestie beschikt over 362 vierkante meter woonoppervlakte en staat op een perceel van 3.565 vierkante meter. De woning is gelegen aan een rustige weg, afgesloten met een elektrisch bedienbaar hek. Het huis staat in de plaats Berkel-Enschot. Ja, dikke kans dat je daar nog nooit van hebt gehoord. Tenzij je lokaal bekend bent. Dan weet je dat een plaats is in het altijd pittoreske Noord-Brabant.

Voor 1,99 miljoen euro (of een verdraaid goed bod) krijg je de sleutels van het huis. En mag je zelf over levensvragen gaan nadenken als: slapen de auto’s buiten of binnen? Wat een luxeprobleem. Heerlijk.

