En ja hoor: Ferrari had wederom een recordjaar

Ferrari verkocht in 2023 iets meer auto’s, maar pakte vooral heel veel meer winst.

We zijn het inmiddels gewend: exclusieve merken verkopen als warme broodjes. Ieder jaar weten de luxemerken weer te melden dat er meer auto’s verkocht worden. Dit jaar was Bentley de eerste die deze trend doorbrak en géén verkooprecord boekte. In Maranello is er echter weer gewoon reden voor een festa.

Ferrari maakt vandaag namelijk de resultaten van 2023 bekend en wat blijkt? Ze hebben voor het eerst meer dan €1 miljard winst gemaakt. Om precies te zijn bedroeg de netto winst €1,257 miljard. Dat is ruim een derde meer dan vorig jaar.

De netto omzet van Ferrari bedroeg vorig jaar €5,97 miljard. Dit was te danken aan het feit dat er 13.663 auto’s werden afgeleverd. Dat is 3,3% meer dan vorig jaar. Een bescheiden stijging, wat betekent dat de winst per auto dus flink gestegen is.

Ferrari specificeert niet hoeveel er van elk model verkocht is, wel dat maar liefst 44% van de verkochte auto’s een hybride was. Dat betekent dus dat de 296 (V6 hybride) en SF90 (V8 hybride) samen bijna net zoveel verkochten als de Portofino, Roma, F8, 812, Daytona SP3 en Purosangue bij elkaar opgeteld.

De leveringen van de Purosangue kwamen trouwens pas tegen het eind van 2023 op gang, dus het ‘SUV-effect’ op de verkoopcijfers moet nog komen. Met de resultaten van 2024 gaat het dus ook wel goed komen, gokken we zo.

Voor de gelegenheid pakken we ook nog even de Nederlandse verkoopcijfers erbij. Ook de Nederlandse Ferrari-dealers kunnen tevreden terugkijken. Er zijn vorig jaar 81 gloednieuwe Ferrari’s op Nederlands kenteken gekomen, 12 meer dan vorig jaar. De SF90 was met 23 stuks de bestseller, ondanks het prijskaartje van minstens vijf ton.

Foto: Ferrari-combo op de Maasvlakte, gespot door @arteonsb2022