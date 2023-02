Niet alleen Shell, maar ook Ferrari draait een monsteromzet

En dan moet de nieuwe Ferrari Purosangue nog komen.

Het is een gegeven wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Breng als luxemerk een SUV op de markt en de omzet stijgt enorm. Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce. Allemaal merken die SUV’s uitbrachten en er gigantische winsten op maakten.

Dit jaar brengt introduceert Ferrari de Purosangue op de markt. Een auto die ongetwijfeld voor een dikke omzet gaat zorgen bij de Italiaanse autofabrikant. Maar zelf zonder die Super SUV gaat het de Italianen voor de wind.

Het gaat vandaag vooral over Shell en de monsterwinsten die ze gedraaid hebben. In autoland hebben veel merken tevens weinig te klagen.

Ferrari omzet 2022

Ferrari heeft namelijk de financiële cijfers over 2022 bekendgemaakt. En wat blijkt? 2022 was een recordjaar voor de Italianen. Ferrari zag de omzet met 19 procent groeien naar 5 miljard euro. De winst nam met 13 procent toe tot 939 miljoen euro. Het merk zegt dat de Portofino M, SF90 Stradale en 296 GTB stuk voor stuk sterke verkopen zorgden. Ferrari maakt dan weer geen individueel verkoopcijfers bekend, helaas.

In totaal verkocht Ferrari 13.221 auto’s in 2022. Een stijging van 19 procent. De grootste groei werd behaald in China, Hongkong en Taiwan. Namelijk een stijging van 73 procent. Sowieso deed Ferrari het goed. In alle regio’s wist het merk te plussen.

2022 is een recordjaar, maar hou er sterk rekening mee dat 2023 dit ook gaat zijn. Een uitspraak die we met de komst van de Ferrari Purosangue wel durven te doen.