Ferrari SF90 XX configurator: maak jij ‘m mooi?

In de Ferrari SF90 XX configurator kun je zelf aan de slag.

Bij Ferrari hebben ze wel humor. Zelfs van een uitverkochte, zeer exclusieve auto komt gewoon een configurator online alsof het een Volkswagen Polo betreft. De nieuwste XX is al uitverkocht aan een select groepje lucky bastards. Desalniettemin kun jij je fantasie de gang laten gaan in de Ferrari SF90 XX configurator.

Volgens Wouter is de Ferrari SF90 XX echt wel een mooie auto, het liefste in een Stradale. Maar je moet ‘m vooral in het echt zien. Totdat leveringen aan klanten beginnen is dat wat lastig voor ons. Gelukkig helpt de Ferrari SF90 XX configurator je een handje. Door de auto naar eigen smaak samen te stellen kun je nog misschien van mening veranderen.

Configurator

Want de SF90XX Stradale of Spider is zeker geen allemansvriend. Met de onthulling kreeg het Italiaanse merken allerlei beledigingen te verwerken. De supercar zou op een Mansory creatie lijken en het XX-gamma te grabbel gooien door er een straatauto van te maken. Ik kan me nog vergelijkbare reacties herinneren met de onthulling van de 599 GTO: deze zou niet GTO-waardig zijn. Daar hoor je nu niemand meer over.

De Ferrari SF90 XX combineert het nuttige met het aangename. Een vierliter twinturbo V8 krijgt hulp van drie elektromotoren. Het levert een gecombineerd feestje op van 1.030 pk. Daarmee sprint het kanon in 2,3 sec naar 100 km/u. En je kunt geruisloos van je bestemming vertrekken. De elektrische actieradius bedraagt namelijk 25 kilometer.

Ik ben gegaan voor een Verde British SF90 XX met niet gespoten exterieur elementen. De beschikbare two tone kleuren zien er naar mijn mening niet uit in combi met het groen. Verder koos ik voor de carbon wielen, ‘Aluminium’ kleur remklauwen.

Doe een poging in de configurator om iets van de Ferrari SF90 XX te maken. Lukt het niet, klaag dan maar in de comments. En kijk vooral onze video nog even om Wouter te zien kwijlen naast de XX. Ga daarna vooral zelf aan de slag met je eigen configuratie.