Spot van de Week: Ferrari SF90 Spider Novitec

Deze eigenaar vond een standaard Ferrari SF90 niet bijzonder genoeg…

Een auto met 1.000 pk is nog steeds bijzonder anno 2023, maar ze worden wel steeds minder zeldzaam. En niet alleen omdat er nu de Tesla Model S Plaid is. Er rijden ook steeds meer Ferrari’s rond met 1.000 pk. Er staan namelijk al 53 (!) Ferrari SF90’s op Nederlands kenteken.

Met een Ferrari SF90 ben je dus niet meer uniek, maar dit exemplaar – gespot in Enschede – is dat wel. De eigenaar koos er namelijk voor om zijn SF90 Spider een Novitec Rosso-upgrade te geven.

Met de Novitec-goodies oogt de SF90 nog een stukje agressiever. We zien onder meer louvres in de voorschermen, een nieuwe carbon splitter, carbon side skirts en carbon spiegels. Ook ligt de auto dichter bij het asfalt en zijn de originele velgen vervangen door Vossen-velgen in de maten 20 en 21 inch.

Als de eigenaar voor de volledige Novitec-behandeling is gegaan heeft deze SF90 ook nog extra vermogen. Het is volstrekt overbodig bij een 1.000 pk sterke auto, maar Novitec weet nog eens 109 pk extra uit de V8 te peuteren. Dat levert een systeemvermogen op van 1.109 pk.

Deze SF90 valt niet alleen op met zijn Novitec-accesoires, maar ook met zijn kleur. Deze auto is uitgevoerd in Giallo Montecarlo. Dit was de introductiekleur van de SF90 Spider, maar de meeste eigenaren kiezen toch gewoon voor saai rood.

Wat de Novitec-upgrade gekost heeft weten we niet, maar we weten wel wat de eigenaar betaald heeft voor de standaard auto: €548.504. Voor een auto van dit kaliber is dat eigenlijk een koopje. Wellicht dat de eigenaar daarom dacht: een Novitec-kitje kan er ook nog wel vanaf.

Met deze unieke Nederlandse SF90 heeft veelspotter @justawheelchairguy deze week weer een Spot van de Week te pakken. Heb je zelf ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s dan op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze Ferrari SF90 check je op Autoblog Spots!