Deze doodnormale Golf is een kilometervretende GTI

En dat wordt bewezen door deze kilometervretende broer van de Volkswagen Golf GTI, de GTD.

Als je het heel oppervlakkig benadert, zijn kilometervreters vaak diesels. Zuinig, rustig op de snelweg en in het Nederlandse systeem goedkoper des te meer je rijdt dankzij de berekening aan de pomp en je wegenbelasting. Tegenwoordig kan het ook allemaal wel met een benzinemotor, zelfs in auto’s waar je dat niet verwacht. Ondergetekende heeft zelf ondervonden dat een Golf GTI met 3,5 ton op de teller nog lang niet aan zijn einde is. En dan heb je wel een puike allrounder voor weinig geld.

Golf GTD

Het kan nog één tandje heftiger, al zou je bijna zeggen van niet. We vinden namelijk een auto op Marktplaats die ook voor weinig geld een toffe allrounder kan zijn. Het is een Golf GTD. De allereerste. Er was namelijk wel een ‘snelle’ Golf diesel van de vijfde generatie, dat was de GT Sport TDI. Die was ietsje dikker aangekleed, maar GT stond duidelijk een trapje ‘lager’ dan GTI. Bij de zesde generatie besloot VW om van de GTD een diesel-GTI te maken. Dan kreeg je een vergelijkbaar uiterlijk met de GTI, samen met de tartan-stoelen. Alleen het rode accent in bijvoorbeeld de grille en de stoelen bleef uniek voor de GTI. Motorisch verschilde het allemaal weinig van de GT Sport TDI, je kreeg nog steeds een 2.0 TDI met 170 pk, redelijk universeel voor VAG. Minder snel dan een GTI, wel een tandje zuiniger.

Kilometers vreten

Is het dan een leukere auto? Nee, het is eigenlijk vooral leuk als je de looks van een GTI wil maar de lange-afstandsvoordelen van een diesel. Bij de Golf GTD die we vinden op Marktplaats is dat gelukt. Dit zwarte exemplaar is ogenschijnlijk gewoon een GTD, alleen de 18 inch ‘Talladega’-velgen van de Golf R zijn niet origineel. Geeft niet, je weet dat het past en het staat de GTD best goed.

En op de teller vinden we 565.829 kilometers. Een slordige 40.000 per jaar. Ja, we weten dat elke keer dat we claimen dat dit veel is, er wel iemand reageert die pakketjes moest bezorgen in Siberië en dus de 150.000 kilometer per jaar wel haalde, maar een zescijferig getal dat begint met de hogere regionen van 5 is een mooie prestatie van deze Golf. En dat alles dankzij één eigenaar en hij is origineel Nederlands, dus die heeft goed zijn best gedaan.

Vooral slijtagezaken verraden vaak de kilometerstand, maar ook dat vinden we wel meevallen bij deze Volkswagen Golf GTD. De onvermijdelijke bolsterslijtage aan de wang van de bestuurdersstoel is er, maar het stuur oogt netjes, de pook is niet tot op de draad versleten en je krijgt zelfs het originele radioschermpje: da’s ook wel eens anders bij een ouder wordende Golf. Toegegeven, een oké uitziende unit die CarPlay ondersteund is een mooie upgrade, maar voor de origineel-puristen heeft de GTD een goede cabine.

Ook aan de buitenkant bespeuren we weinig zaken die de kilometerstand van de Volkswagen Golf GTD verraden. Gewoon, netjes. Dus, lekker verder kilometers vreten voor 4.900 euro. De zes ton en misschien nog wel meer, dat moet deze Golf nog wel halen. Sla je slag op Marktplaats.