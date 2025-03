Red Bull vond optreden van nieuwe spruit ‘gênant’

Hoewel Max Verstappen tweede werd vanochtend, was er niet veel om blij mee te zijn in kamp Red Bull. Helmut Marko vond het zelfs gênant.

De kop is er weer af voor wat betreft het nieuwe F1 seizoen. En uiteraard heeft ex collega @willeme uw trouwe verslaggever weer dik verslagen in ons managerspelduel. Ik had Sainz en Bortoleto, het orakel had Albon en de Hulk. U begrijpt hoe dat afloopt qua punten. Voor neutrale fans was het een mooie race, hoewel zich het grootste deel van de tijd een McLaren-dominantie aftekende die wellicht niet heel veel goed belooft voor de rest van het seizoen.

Team papaya was goed, Max was best of the rest, Mercedes oké-ish maar niet echt in de buurt van de zege en Ferrari viel gewoon tegen. Anderzijds lijkt er niet heel veel veranderd te zijn ten opzichte van vorig jaar. Hooguit dat Haas F1 het stokje van Sauber lijkt overgenomen te hebben als slechtste team van de grid.

Wat echter wel veranderd is, is de rijdersbezetting bij de twee Red Bull teams. In het ‘grote’ team is Perez weg en vervangen door Liam Lawson. In het B-team is diezelfde Lawson vervangen door Isack Hadjar. Beiden hadden vandaag…geen dag om naar huis over te schrijven, om het zacht te zeggen.

Lawson startte aan de achterkant van de grid en bleef lange tijd eigenlijk alleen de Hazen (nipt) voor totdat hij twee keer spinde, waarvan de laatste keer terminaal. De listige Red Bull in combinatie met nat asfalt was duidelijk een beetje te veel voor de Kiwi. Hadjar startte ondertussen vanaf een respectabele P11. Maar waar we zeggen ‘startte’ is dat eigenlijk niet terecht, want zijn race was al over voordat de lichten op groen sprongen. De Fransman klapte de VCARB de boarding in in de opwarmronde en kon niet verder.

Isack was daarna duidelijk ietwat aangedaan. Huilend liep hij terug naar de pit. Moderne mensen zoals uw trouwe verslaggever hebben daar geen moeite mee. Beetje emotie moet kunnen. Vader Hamilton stak Isack een hart onder de riem. Doch Helmut Marko vond het ‘gênant’. Bij de Oostenrijkse televisie zegt Der Helmut:

Hij gaf een tranentrekkende show. Dat was heel gênant.

Helmut is niet zo van de soft skills. Hoe dan ook was het niet best wat men liet zien vanochtend. Wat dan wel weer de ongemakkelijke realiteit voor Helmut opwerpt dat euhm…hijzelf grotendeels over de rijdersbezetting gaat. Vind jij dat jongens en mannen mogen huilen? En hoe lang za het duren voordat Arvid Lindblad in beeld komt…?