Nederlanders leenden meer geld voor kopen van een auto

Geld lenen om een auto te kopen. Meer mensen doen het.

In Nederland heerst er vooral de cultuur dat je pas iets moet kopen als je écht het geld hebt. Een prima gezonde insteek en je hebt wellicht diezelfde boodschap van je ouders meegekregen. In andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden of de Verenigde Staten, is het doodgewoon om geld te lenen voor een auto. Eerlijk is eerlijk. De tarieven zijn in andere landen dan ook een stuk gunstiger dan bij ons in Nederland.

Geld lenen om auto te kopen

Toch komt het steeds meer voor dat mensen geld lenen om een auto te kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Becam. Men zag het aantal autoleningen in 2022 met bijna 11 procent toenemen. Opmerkelijk, omdat het aantal verkochte auto’s in dezelfde periode juist daalde ten opzichte van het jaar ervoor.

Er werd ook meer geld geleend. In 2022 leenden klanten bij Becam gemiddeld € 19.366 voor de aanschaf van een auto. Dat is een stijging van bijna 17 procent in vergelijking met het jaar ervoor. In 2021 leenden klanten nog gemiddeld voor € 16.592. Van dit soort bedragen is het prima shoppen voor een occasion, een nieuwe of zelfs een nieuwe elektrische auto ga je niet redden met dit bedrag.

Auto’s zijn flink duurder geworden, waardoor het ook niet onlogisch is dat mensen meer geld lenen voor de aankoop van een voertuig. De meeste leningen werden afgesloten in het tweede kwartaal van 2022. Daarna zag Becam het aantal afgesloten leningen afnemen.

Dit heeft grotendeels te maken met de rente. In het begin van 2022 was er nog sprake van een relatief lage rente. Men kon voor een rente van 3,45% een persoonlijke lening afsluiten. Eind vorig jaar is deze rente al gestegen naar 4,4%. Daarmee is een lening van € 19.366 met een looptijd van acht jaar bijna 800 euro duurder geworden.

Ook in 2023 loopt de rente vooralsnog verder op. Het is daardoor steeds minder aantrekkelijk geworden om een lening af te sluiten voor een auto.