Mercedes verliest hoofdsponsor Petronas na dit seizoen [updated]

Mercedes moet het na dit F1 seizoen zien te stellen zonder de financiële steun van hoofdsponsor Petronas. De waarschijnlijke vervanger maakt het Hamilton een stuk lastiger om op te komen voor regenboog-rechten.

De wereld van de F1 is onder andere zo gaaf, omdat heel veel dingen bij elkaar moeten komen om succesvol te zijn. Wat wij natuurlijk primair belangrijk vinden als fans, zijn de auto’s en de coureurs. Die moeten goed zijn als je als team wat wil presteren. Maar daarachter gaat nog zoveel meer schuil. Geld, macht, intrige, politiek, elkaar wat gunnen, of juist niet…Het F1 circus is in goede en slechte zin net de echte wereld, alleen dan met het volume opgevoerd naar stand 11.

Een van de belangrijke dingen in de sport, is toch ook het slijk der aarde binnenharken. Nu krijgen we binnenkort natuurlijk te maken met een budgetcap, dus misschien is enorm veel geld hebben dan iets minder belangrijk. Maar in de autosport, doet een bom duiten beschikbaar hebben nooit kwaad. Het hebben ervan, is geen garantie voor succes. Vraag dat maar aan Toyota. Het gebrek eraan, is echter wel een garantie voor falen. Vraag dat maar aan Andrea Moda.

Een paar kapitaalkrachtige sponsors in je rug is dus zowel voor coureurs als voor teams wel lekker. In dat opzicht is er slecht nieuws voor topteam Mercedes. Zij verliezen volgens kwaliteitspublicatie Decalspotters namelijk volgend jaar de steun van Petronas. De olieproducent uit Maleisië sponsorde het team sinds 2010 en was daarvoor al jaren in de F1 actief als trouwe sponsor van (BMW) Sauber. Bij Sauber werden de klantenmotoren van Ferrari zelfs omgedoopt tot Petronas-blokken.

Petronas, ook bekend van de hierboven afgebeelde Petronas Towers in Maleisië die ooit als decor fungeerden voor de filmklassieker Entrapment, verkeert echter in zwaar weer. Recent zijn er grote verliezen geleden door een dalende vraag naar olie. Het bedrijf moet dus even de broekriem aantrekken en kijken wat het wil doen in de toekomst. Miljoenen uitgeven aan sponsoring van auto- en motorsport, past daar nu kennelijk even niet bij. Petronas maakte eerder al bekend zich terug te trekken als sponsor van Yamaha in de MotoGP.

Voor Mercedes slaat dat een gat in de begroting. Het zou niet de eerste keer zijn dat een topteam grote sponsors verliest en daarna langzaam maar zeker minder competitief wordt. Denk bijvoorbeeld aan Williams nadat Canon en Rothmans vertrokken. Of denk aan Williams nadat HP en Allianz vertrokken. En een ander voorbeeld is Williams, nadat Martini vertrok.

Gelukkig voor Mercedes, staat de vervanger van Petronas naar verluidt al in de startblokken. Dat wordt dan waarschijnlijk Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saoedi-Arabië en tevens de grootste oliemaatschappij ter wereld. Dit enorme bedrijf is al actief als sponsor van de Formule 1. De naam van het bedrijf is op verschillende circuits prominent aanwezig. Daarbij dragen dit jaar ook de Spaanse en Amerikaanse Grand Prix de naam Aramco in de officiële naam van het evenement.

Mercedes hoeft zich dus niet direct zorgen te maken om de centen. Voor mensenrechtenactivist Lewis Hamilton, is de switch alleen wel een beetje pijnlijk. Sommige haters vonden het al hypocriet dat Lewis zich afzet tegen foute historische kopstukken, terwijl zijn gigantische gage betaald wordt door Mercedes. Nu komt daar dus als hoofdsponsor een staatsbedrijf bij uit een land waar regenboog-rechten nog echt frowned upon zijn. Gaat Lewis dan toch maar naar Red Bull volgend jaar?

UPDATE: Volgens kwaliteitspublicatie GPFans heeft Mercedes snel gereageerd op dit gerucht dat inmiddels de wereld overgaat, door te zeggen dat het team niet in zee zal gaan met Aramco als hoofdsponsor. De officiële lijn is dat er nog een contract is met Petronas. Wordt dus vervolgd…