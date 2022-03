Lezersvraag: doe jij al het onderhoud van de auto zelf?

Doe jij al het onderhoud van de auto zelf? Of laat je zelfs de ruitenwisserbladen vervangen?

Zoals jullie wellicht weten, hebben we in de Autoblog Garage sinds kort een Audi A6 Avant 3.0 TFSI quattro uit Duitsland gehaald. Het doel is om er iets moois van te maken, het is nu namelijk nog een beetje een saaie auto. Maar voordat je aan de slag gaat met zo’n auto, moet ‘ie technisch helemaal goed zijn.

Nu zijn er heel veel smoezen te bedenken om iets níet te doen. Dus je kan ook dingen uitstellen. Maar ja, onderhoud en reparaties bij een Duitse auto uitstellen, kan erg link zijn. Issues die ogenschijnlijk vrij eenvoudig zijn, kunnen grote gevolgen hebben. Dus het is zaak om alles bij te houden, was de consensus bij de eerste update van onze A6 duurtester.

Onderhoud van de auto

Nu zijn garages heel erg duur. Dus wat als je iets zelf kan doen? Dan krijg je al gauw ‘Help! Mijn man is klusjesman’-esque taferelen. Maar je kan ook stug doorzetten. Dan krijg je wat deze eigenaar van een Audi A6 gedaan heeft. Die heeft gewoon zelf zijn werkplaats gebouwd!

Het is een constructie die sterk genoeg is om de motor te kunnen dragen. Dus hij heeft al zijn technische skills getoond bij het bouwen van de stellage. Wat er precies aan de hand is, weten we niet. Het kan bij deze generatie van alles zijn. In het geval van de 3.2 heb je voornamelijk te maken met troep in de motor (directe inspuiting), olielekkage (vacuümpomp) en natuurlijk de kettingspanners. Of een paar nieuwe motorsteunen, vindt de V6 fijn.

Lezersvraag

In plaats om naar de dealer of garagehouder toont deze eigenaar karakter door er zelf mee aan de slag te gaan. Daardoor rees bij ons de volgende lezersvraag op: doe jij al het onderhoud van je auto zelf?

En doe je ook alle reparaties. Of wordt het al tricky bij het wisselen van de ventieldopjes? Laat het weten: in de comments!

Fotocredit: Mrbrose via Twitter.

Via: Road & Track.

Met dank aan @camber24 voor het tippen!