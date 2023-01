Enorme massaclaim tegen lease-oplichters

Car Driver Deals hield er bijzondere constructies op na, maar nu is er een enorme massaclaim voor de lease-oplichters.

Je spaart voor een auto, anders kun je geen auto betalen en moet je maar gaan fietsen. Was getekend, het internet. Iets specifieker, alle commentsecties op het internet. Dat is niet alleen iets dat je in Nederland ziet, ook in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is het schering en inslag. Toch is leasen en financieren enorm populair voor een auto. Dat trekt veel bedrijvigheid aan, maar ook een hoop gajes.

Dat blijkt wel het uit bericht waar we vandaag lucht kregen. Het gaat om twee zogenaamde ‘leasebroers’ van het bedrijf Car Driver Deals. Hun idee was eigenlijk best slim en zou een potentieel succes kunnen zijn. Als mensen een gedeelte van de leasetarieven vooruit betaalden, konden ze korting krijgen. Car Driver Deals kocht dan deze auto’s massaal in tegen lage prijzen. Kat in het bakje zou je zeggen.

Car Driver Deals

Maar uiteraard loopt het net eventjes anders. De leaserbroers kwamen erachter dat mensen best eenvoudig enorme bedragen van te voren wilden betalen. In plaats van de auto’s te kopen, werden de auto’s van Car Driver Deals gehuurd of geleased. Scheelt je toch een hoop geld. Zeker als het doel is om zoveel mogelijk te cashen.

Dat is dan precies wat er gebeurde. Car Driver Deals gaf auto’s die gehuurd waren, maar betaalde daar niet voor. De daadwerkelijke eigenaren van die auto’s kwamen de auto’s ophalen, omdat er niet betaald werd door Car Driver Deals. Maar de klanten van Car Driver Deals betaalden WEL voor de auto. Dit zorgde voor zeer schrijnende situaties waarbij auto’s werden ingenomen, terwijl de bestuurders van die auto’s wel keurig hun maandtermijn betaalden.

Enorme massaclaim leaseoplichters

In totaal zijn er al 2.000 klanten van Car Driver Deals die zich gemeld hebben bij de curator. Daarvan zijn er 580 klanten die een aangifte doen tegen beide broers, aldus Automotive Online. Het zou gaan om een bedrag van 11 miljoen euro, in totaal.

De twee broers, Jan en Geert Golsteijn, zitten hoogstwaarschijnlijk ondergedoken in Dubai, aldus De Limburger. Het gaat nog lastig worden om 580 klanten onboos proberen te maken.

Bij datingprogramma opgelicht hadden ze er ook een item over:

Via: AD Auto.