Tesla-rijder snakt naar Apple Car

Raar, maar waar. De Tesla-rijder zou best graag willen overstappen naar de nog niet bestaande Apple Car.

De ‘early adopters’ van Tesla waren eigenlijk best nerds. Net zoals bij iPhones, die werden in eerste instantie ook omarmd door echte tech-liefhebbers. Apple speelt al een tijdje met het idee om de automarkt te betreden en heeft nu al fans.

Logisch, Apple kijkt natuurlijk naar de gigantische successen van Elon Musk wat betreft het produceren van auto’s. Apple heeft ook de financiële slagkracht om dit voor elkaar te krijgen. Echter, de Apple Car is er (nog) niet. De klanten wel, blijkt nu.

Tesla-rijder stapt graag over naar Apple Car

Apple krijgt veel aandacht voor hun niet bestaande auto. Sterker nog, volgens een onderzoek verslaat het merk nu al de gevestigde orde. Het techbedrijf pakt opmerkelijk genoeg de derde plek in een onderzoek naar makers van auto’s die consumenten overwegen als volgende auto. Dit terwijl ze nog geeneens een auto hebben, zegt iets over het vertrouwen in het merk wat ons betreft.

Het onderzoek is uitgevoerd door Strategic Vision in hun New Vehicle Experience Study (NVES). Dit onderzoek voeren ze jaarlijks uit. Al dertig jaar, ze weten dus waar ze het over hebben. Naar eigen zeggen doen zij het grootste en meest uitgebreide onderzoek ter wereld wat betreft consumenten die nieuwe auto’s willen in VS.

Eerste keer

Voor alles een eerste keer, zegt mijn moeder altijd. Dit is hier ook van toepassing, Apple is voor het eerst ooit opgenomen in het onderzoek. In het onderzoek is altijd plek voor een aantal merken die nog geen auto hebben, dat is dus niet uniek. Wat wel opmerkelijk is dat Apple gelijk zo hoog in de lijst staat.

Andere automerken zullen vermoedelijk wel even knipperen met hun ogen als ze het onderzoek zien. Apple staat op plek drie als merk dat overwogen wordt als volgende auto. 26 procent van de ondervraagde consument ziet een Apple-auto wel zitten. Toyota staat op de eerst plek (38 procent), de tweede plek is voor Honda (32 procent), gevolgd door Ford (21 procent) en Tesla (20 procent).

Wat voor anderen verontrustend zou moeten zijn, is dat Apple een grotere hoeveelheid populariteit genereert dan enig ander autobedrijf, het dubbele van sterke merken als Honda, Toyota en Tesla Alexander Edwards, voorzitter Strategic Vision

En wij maar denken dat Tesla-bezitters honkvast zijn. Het tegendeel is waar, een goede 50 procent van Tesla-eigenaren overweegt zeker een overstap te maken richting Apple op het moment dat zij een auto zouden gaan produceren.