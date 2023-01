Blijft Bottas bij Alfa Romeo?

Blijft Bottas bij Alfa, want zijn contract loopt weer eens een keertje af.

We hebben al meerdere malen besproken waarom Valtteri Bottas zo’n geweldige vent. Het is namelijk een coureur die volledig in dienst reed van Mercedes en Lewis Hamilton. Dat is overigens geen nieuwe tactiek. In de Schumacher-periode hanteerde Ferrari met Rubens Barrichello eenzelfde managementstijl. Het druist een beetje tegen de geest van de sport in om een favoriet te kiezen, maar het zorgt wel voor minder reuring in de tent.

Het meest schrijnende voor Bottas bij Mercedes, waren de contracten. Valtteri Bottas heeft vijf jaar gereden voor Mercedes, maar kreeg iedere keer één jaarcontract. “Ja, we hebben gekeken. We konden niemand vinden die even gemiddeld was als jij, maar geef ons even een jaartje’. En zo ging dat door voor vijf jaar. Je mag dan weliswaar rijden bij een topteam, maar je bent constant de pispaal.

En dan is er een weekend dat je alles voor elkaar hebt en eindelijk sneller bent dan je normaliter superieure teamgenoot, wordt je via de boordradio gemaand rustiger aan te doen.

Blijft Bottas dan?

Gelukkig zit de Fin nu bij Alfa Romeo Racing waar hij overduidelijk de nummer 1-coureur is. Ook lekker, voor het eerst sinds lange tijd kreeg Bottas een meerjarig contract: voor 2022 en 2023. Kortom, aan het einde van het jaar loopt het weer af. Hoe zich daaronder voelt, laat hij optekenen aan Autosport:

Ik ben al vaak genoeg in de situatie geweest dat eventuele contractverlenging een afleiding werd. Dus ja, zeker, hopelijk wordt het een discussiepunt vroeg in het jaar over wat er gaat gebeuren in de toekomst. Het is belangrijk voor mij dat ik eindelijk stabiliteit heb. Daarvoor heb ik 10 jaar geen stabiliteit gehad. Valtteri Bottas, noemt vaak het woordje stabiliteit, vind dat ook belangrijk.

Audi

Maar gaat het ook gebeuren? Dit is namelijk het laatste jaar dat de formatie van Sauber rijdt onder de Alfa Romeo-vlag. Daarna zal Sauber twee jaar onder de eigen naam rijden, om in 2026 een Audi-team te worden.

Het is een geweldige kans voor het team. Het brengt stabiliteit en iets nieuws. Maar we zijn nu nog Alfa Romeo. Pas vanaf volgend jaar zullen er dingen gaan veranderen. Voor nu is het lekker stabiel en iedereen is gefocust op zijn baan. Valtteri Bottas, blijft dus gewoon. Vanwege de stabiliteit?

49 van de 55 punten

Dus hoe realistisch is het dat Bottas nog eventjes blijft? Frederic Vasseur is nu naar Ferrari gegaan, dus Bottas moet het zonder zijn steun doen. Vergeet niet dat Bottas van onschatbare waarde is voor Sauber. Afgelopen jaar haalde Alfa Romeo als team 55 punten binnen, daarvan waren 49 van Valtteri Bottas.

Als Audi mee gaat doen in 2026, is de kans groot dat ze dat willen doen met nieuwe coureurs, al dan niet uit eigen opleiding. Maar er zijn nu nog twee jaar om te overbruggen, dus kijk er niet gek vanop dat juist die twee jaar precies goed door geweldige vent Bottas ingevuld kunnen worden.

Check hieronder de ‘Valtteri it’s James’ compilatie:

Meer lezen? Dit zijn 10 redenen waarom Bottas een geweldige vent is!

Wat denk jij? Blijft Bottas bij Alfa Romeo? Of zit er een verrassing aan te komen? Laat het weten, in de comments!