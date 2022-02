Dit zag niemand aankomen. Het Subsidiepotje EV’s voor particulieren gaat niet hard.

We zijn bij Autoblog van de keiharde uitspraken. Boude statements en gewaagde stellingen. We hebben er namelijk eentje voor je: dat subsidiepotje EV’s voor particulieren gaat het niet redden tot het einde van het jaar. Zo, dat is een binnenkomer!

Die bijzondere uitspraak kunnen we doen na de publicatie van cijfers van de RVO. De RVO is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en zij beheren de centjes die bedoeld zijn om particulieren in een elektrische auto te helpen.

Aangevuld

Het idee is simpel. Elk jaar is er een pot met geld waar particulieren aanspraak op kunnen maken als ze een EV kopen of leasen. Is de pot leeg, dan is de pot leeg. Deze wordt dan de eerstvolgende 1 januari dan weer aangevuld.

Het is nu 4 februari en de pot is nog niet eens op de helft. Er is namelijk voor 30,3 miljoen euro aan aanvragen gedaan. Er is 71 miljoen beschikbaar voor het aanschaffen van een nieuwe EV. Voor de okazies is er voor 6,9 aan aanvragen gedaan. Dat potje was in totaal 20,4 miljoen. Dus wat dat betreft hebben de zelfverklaarde EV-experts géén gelijk gekregen. Hun voorspelling was dat het potje weer binnen enkele dagen leeg zou zijn. Desalniettemin zijn we verbaasd als dit potje de lente gaat halen.

Subsidiepotje EV’s voor particulieren

Als je een nieuwe EV koopt, krijg je 3.350 van de overheid. Bij een tweedehands auto is dat alsnog 2.000 euro. Ook middels leaseconstructies kun je aanspraak maken op de subsidie, dan krijg je het maandelijks uitgekeerd. Op zich gaat het dit jaar veel beter dan vorig jaar.

Toen was de pot namelijk na iets meer dan een week helemaal op. Er zijn wel een paar kaders om in aanmerking te komen voor de subsidie. De nieuwprijs van de auto mag niet lager zijn dan 12.000 euro of hoger dan 45.000 euro.

Via: NU.nl

