Epische Toyota-reclame wordt verboden

Leuke autoreclames mogen helaas niet meer.

De Toyota Yaris was altijd een van de braafste auto’s die je kon kopen. De GR Yaris is echter een ander verhaal. Dit is allesbehalve een suffe auto, en daar hoort dan ook geen brave rijstijl bij. Toch is dat wel wat Toyota wordt geacht te promoten in hun reclames.

Reclame verboden

Wat is er namelijk aan de hand? Er is voor de tweede keer een GR Yaris-reclame verboden. In de commercial is te zien hoe de GR Yaris diverse Gymkhana-achtige stunts uithaalt. De auto maakt een sprong via een schans, rijdt op twee wielen en uiteraard wordt er volop gedrift. Dit is een reclame die je vrijwillig af wil kijken.

Helaas was Ad Standards minder positief. Dit is de instantie die toezicht houdt op reclames in Australië. Volgens hen is de commercial in strijdt met de reclamecode. Toyota zou hiermee onveilig rijgedrag promoten. Daarom mag de reclame niet meer vertoond worden.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er een GR Yaris-reclame wordt verboden. In 2021 werd er ook al een commercial van de buis gehaald in Australië vanwege een driftende GR Yaris. En in Engeland werd een Hilux-reclame verboden omdat auto’s off-road reden. Het moet niet gekker worden!

Het positieve nieuws is dan weer dat de reclame nu juist extra aandacht krijgt. Dus misschien is dit juist een slimme marketingstrategie van Toyota en zoeken ze bewust de grenzen op. Al blijft het natuurlijk belachelijk dat dit soort reclames niet mogen.