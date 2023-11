Toyota-reclame verboden vanwege off-roaden

Off-roaden mag niet gepromoot worden, want dat is schadelijk voor de natuur.

Off-road rijden kun je voor de lol doen, maar voor sommige mensen is het bittere noodzaak. Er zijn namelijk ook landen waar je niet iedere uithoek kunt bereiken via een keurig geasfalteerde weg. En voor sommige beroepen is het ook nodig om de gebaande wegen verlaten. Daarom is het fijn dat er auto’s zijn als de Toyota Hilux.

Kennelijk denkt de ASA daar anders over. De ASA is in Engeland wat hier in Nederland de Reclame Code Commissie is. Zij hebben nu een Toyota-reclame verboden omdat een Hilux off-road gaat. Foei! Hiermee promoot Toyota gedrag dat schadelijk is voor het milieu. Aldus de ASA.

In de commercial is te zien hoe een groep Hiluxxen (?) over verschillende terreinen rijdt, onder andere door een riviertje en door een bos. Dergelijke reclames worden van letterlijk iedere SUV en pick-up gemaakt, maar kennelijk is dat nu opeens een probleem. Als je zelf een oordeel wil vellen kun je de video in kwestie hieronder bekijken:

De klacht tegen de reclame is ingediend door een groep genaamd Adfree Cities, die tegen SUV’s in het algemeen is. Het is wel grappig dat ze uitgerekend de Hilux pakken, in plaats van een onnodig grote SUV die alleen maar in de stad wordt gereden. De Hilux is nu juist een auto die ook echt wordt gebruikt waar ‘ie voor gemaakt is.

Met het verbieden van deze reclames wordt een precedent gezet, dus ook andere merken zullen voorzichtig moeten zijn met hun volgende reclames. Wie weet krijgen Britten straks alleen nog maar commercials te zien van pick-ups en terreinwagens die braaf over een geasfalteerde wegen rijden.

Of de marketingafdeling van Toyota dit heel erg vindt? Waarschijnlijk niet, want de reclame (die al uit 2020 dateert) krijgt nu gratis en voor niks heel veel aandacht. En de doelgroep van de Hilux zal de auto echt niet laten staan omdat deze reclame verboden is. Hier geldt dus de aloude spreuk: slechte reclame bestaat niet.