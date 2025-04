Toyota GR Yaris bijgeslepen: dit is er veranderd

Toyota Gazoo Racing presenteert de vernieuwde Toyota GR Yaris. Dit is er verbeterd!

Hete hatchbacks worden zeldzaam. Ze komen langzaam ook een beetje op bij de elektrische auto’s, maar bij Toyota hebben ze gewoon nog een echte, de Toyota GR Yaris.

Gazoo Racing is altijd bezig met het bijslijpen van de sportieve hatchback met input vanuit de autosport, zo lezen we in het persbericht. De auto is dan ook niet nieuw, hij is vernieuwd of geëvolueerd zo je wil.

Verbeteringen vernieuwde Toyota GR Yaris

Nou kunnen we dat alleen maar toejuichen natuurlijk. Wat is er dan qua evolutie gebeurd? Nou geen nieuwe viercilinder motor helaas… Onder de kap blijft een 1.6 driecilinder motor gemonteerd. Met 280 pk en vierwielaandrijving geen straf natuurlijk, maar wat is er dan wel veranderd?

Allereerst is de afstelling van de automaat aangepakt. Bij sportief rijden schakelt hij beter en sneller en er is een voetsteun toegevoegd naast de pedalen om het rijden met twee pedalen aangenamer te maken.

Ook het onderstel is getweakt. De dempingskracht van de schokdempers is aangepast om controle en rijcomfort te verbeteren. Samen met de elektrische stuurbekrachtiging moet het nu een beter stuurgevoel geven. Dat klinkt allemaal vaag natuurlijk, maar voor deze afstelling wordt gebruik gemaakt van ervaringen van coureurs. In dit geval Kazuya Oshima die de feedback aan de knappe koppen van Gazoo Racing heeft verzorgd.

Auto en berijder één

Ook zo’n mooie term, de berijder moet één zijn met de auto. Wat dat precies inhoudt is altijd een beetje lastig, maar iedereen heeft wel een gevoel bij deze term. In de vernieuwde Toyota GR Yaris is daar ook aan gewerkt.

Om meer één met de auto te worden is de stuurrespons en de rechtuitstabiliteit verbeterd door speciale bouten met een hogere stijfheid. Een bredere boutkop verbindt de achterwielophanging met de carrosserie, terwijl de bouten die de voorste onderste draagarmen, fuseekogels en achterste schokdempers bevestigen, nu een nieuwe geflensde rand hebben.

Verticale handrem

Als laatste is er nu een optionele verticale handrem ook voor de handgeschakelde versies. Eerst kon je die alleen bij de automaat bestellen. Toch leuk.

De bijgeslepen en vernieuwde Toyota GR Yaris is vanaf volgende maand te bestellen en zal in Nederland enkel als GR Yaris Turbo Premium leverbaar worden. De prijzen maakt Toyota nog even niet bekend, maar de huidige GR Yaris Premium met automaat kost 101.840 euro. Handgeschakeld is ie er “al” vanaf 85.295 euro. Sluit dus maar alvast een nieuwe hypotheek af als je interesse hebt in de vernieuwde GR Yaris.