Politie deelt boetes uit aan verkeershufters op basis van Dumpert-filmpje

Aanpakken die aso’s!

We zeiden het gisteren al: de politie kijkt ook internetfilmpjes. Gisteren ging het om een motorvlogger die werd gepakt op basis van zijn Instagram-filmpjes. Maar de politie zit niet alleen op Instagram, ze kijken ook Dumpert.

Dashcamvideo

Op Dumpert verscheen vorige week een dashcamvideo van een stelletje ontzettende hufters op de A73. Op de beelden zie je hoe twee 3 Series en een RS5 Sportback asociaal inhalen via de vluchtstrook. Maar dat is nog niet het ergste: ze houden het hele verkeer op door heel langzaam te rijden, zodat ze vervolgens op een lege snelweg een sprintje kunnen trekken. Ongelofelijk.

Gelukkig is deze video ook onder de aandacht van de politie gekomen. De kentekens van de auto’s waren duidelijk in beeld, dus de politie heeft ze gewoon een boete gestuurd. Dit delen ze op Instagram, met de boodschap: “Het beeld dat is ontstaan dat mensen hier straffeloos mee wegkomen is onjuist. Deel juist daarom soortgelijke beelden ook met de politie.”

Kan dit zomaar?

Dit roept wel wat vragen op in de reacties op Instagram. Kan de politie zomaar boetes uitdelen op basis van een filmpje? Wat als het nep is? Nou, kennelijk kan dat dus. En de politie heeft vast hun methodes om de beelden te verifiëren. Zo maken ze wellicht gebruik van de camera’s die langs de snelweg hangen.

In juli kwam de politie ook al in actie naar aanleiding van een Dumpert-filmpje. Toen ging het om een hufter in een Golf die bij wegwerkzaamheden ging slalommen om pylonen.

Bron: Verkeerspolitie Oost-Nederland