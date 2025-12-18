Politie deelt boetes uit aan verkeershufters op basis van Dumpert-filmpje

Aanpakken die aso’s!
We zeiden het gisteren al: de politie kijkt ook internetfilmpjes. Gisteren ging het om een motorvlogger die werd gepakt op basis van zijn Instagram-filmpjes. Maar de politie zit niet alleen op Instagram, ze kijken ook Dumpert.
Dashcamvideo
Op Dumpert verscheen vorige week een dashcamvideo van een stelletje ontzettende hufters op de A73. Op de beelden zie je hoe twee 3 Series en een RS5 Sportback asociaal inhalen via de vluchtstrook. Maar dat is nog niet het ergste: ze houden het hele verkeer op door heel langzaam te rijden, zodat ze vervolgens op een lege snelweg een sprintje kunnen trekken. Ongelofelijk.
Gelukkig is deze video ook onder de aandacht van de politie gekomen. De kentekens van de auto’s waren duidelijk in beeld, dus de politie heeft ze gewoon een boete gestuurd. Dit delen ze op Instagram, met de boodschap: “Het beeld dat is ontstaan dat mensen hier straffeloos mee wegkomen is onjuist. Deel juist daarom soortgelijke beelden ook met de politie.”
Kan dit zomaar?
Dit roept wel wat vragen op in de reacties op Instagram. Kan de politie zomaar boetes uitdelen op basis van een filmpje? Wat als het nep is? Nou, kennelijk kan dat dus. En de politie heeft vast hun methodes om de beelden te verifiëren. Zo maken ze wellicht gebruik van de camera’s die langs de snelweg hangen.
In juli kwam de politie ook al in actie naar aanleiding van een Dumpert-filmpje. Toen ging het om een hufter in een Golf die bij wegwerkzaamheden ging slalommen om pylonen.
Bron: Verkeerspolitie Oost-Nederland
Reacties
erwh zegt
En terecht.
heckblende zegt
een boete voor vermogende mensen is geen boete
oversoft zegt
Vermogende mensen? Een 8 jaar oude 3 serie en een 10 jaar oude A5? Nou, poe poe, wat een vermogende mensen…
verdebosco zegt
Ach, die mannen (ongetwijfeld alleen mannen), die kunnen er toch niets aan doen. Het is hun testosteron, ze wisten het niet, hun moeder lag op sterven. Of nee, dit zijn natuurlijk geen echte filmpjes. A1 of AI. Ja, voorzichtigheid met die postpuberale hersentjes. Of wat daarvan nog over is… Keihard aanpakken die gasten. Minstens 5 jaar zonder rijbewijs en een hele dikke boete en de mogelijkheid van gevangenisstraf. Het is buitensporig. Iedere dag weer. Zowel in steden als buitengebieden loopt het al tijden uit de klauwen. Teveel geld, van drugs tot bitcoins, geen moraal.
3246cm252kw zegt
En toch zou ik graag zien wat er aan voltar is gegaan…
Loek zegt
@3246cm252kw: want? Dan is het ineens een begrijpelijke reactie?
Dat ‘iemand doet iets debiels dus moet ik zelf net zo debiel erop reageren’ in het verkeer is huftergedrag eerste klas.
Juist als blijkt dat de politie wat doet met dashcambeelden is dat de enige juiste reactie. Zelf je aan de regels houden en beelden opsturen.
3246cm252kw zegt
@loek ik ben gewoon benieuwd niks meer niks minder. Zeker niet goed te praten dit… aparte reactie van je 😆
iphonistvongates zegt
Lucifer Morningstar BLE$$ social media! Blijf vooral filmen & posten, de BV Hollande kan het geld goed gebruiken.
petroldrinker zegt
Bijzonder wel, want wat was de datum? en indien er een datum in beeld is, is die wel kloppend? Was de tijd kloppend? wat is de locatie etc etc….. mag hopen dat ze in protest gaan en winnen, want anders is het hek vd dam en gaat dit nog veel erger worden, en vooral niet laten zien wat ze zelf deden waarom 99% vd tijd mensen reageren in het verkeer…
viezefreddyw zegt
Jij hebt wederom geen flauw idee waar je het over hebt he?
Loek zegt
@petroldrinker: gelukkig is het onderzoek een stuk minder zwart wit dan dit. Het is enkel aanvullend bewijs.
rwdftw zegt
Ik zou zeggen, wordt advocaat en biedt je pro deo aan. Dan kan je die vragen stellen waar het telt.
Reken maar dat deze voertuigen/bestuurders vaker betrokken zijn bij wangedrag op de weg.