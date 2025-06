Belachelijk: tv-reclame wordt verboden vanwege autostunt

Zullen we alle actiefilms dan ook maar meteen verbieden?

Ben je na het kijken van Fast & Furious wel eens met een auto uit een wolkenkrabber gesprongen? Nee hè? Toch zijn er mensen die denken dat je alles wat je op tv ziet meteen gaat kopiëren. Daarom is een Twix-reclame verboden.

In de betreffende reclame is te zien hoe iemand in een musclecar achtervolgt wordt, uit de bocht vliegt en in een ravijn valt. Deze scene lijkt regelrecht uit een film te komen. De auto land echter op z’n kop op het dak van een identieke auto, die vervolgens wegrijdt. Daarna verschijnt de tekst ‘Two is More Than One’. Slaat helemaal nergens op, maar hé, een reclame moet opvallen.

De Advertising Standards Authority (het Britse equivalent van de Reclame Code Commissie) heeft echter klachten gekregen. Er waren vijf Karens die vonden dat deze commercial ‘gevaarlijk rijgedrag’ promootte. En de ASA is daar nog in meegegaan ook: de reclame is nu verboden in het Verenigd Koninkrijk.

“De getoonde rijmanoeuvres zouden gevaarlijk en onverantwoord zijn als ze in het echte leven nagedaan worden op de openbare weg,” aldus de instantie. Mars – eigenaar van Twix – wees op het absurdistische aspect van de reclame, maar daar ging de ASA niet in mee.

Eigenlijk zijn we niet eens meer verbaasd, want dit is zeker niet de eerste keer dat de ASA reclame verbiedt om idiote redenen. Zo moest Volkswagen-reclame uit de lucht gehaald worden omdat een vrouw op een bankje een boek zat te lezen. Dat zou stereotyperend zijn. Ook werd een Toyota Hilux-commercial verboden omdat de auto’s door de natuur reden. Rare jongens dus, daar bij de ASA.