Er is wéér een vernieuwde Ford Focus

We hadden de vernieuwde Ford Focus toch al voorbij zien komen? Wat is dit dan?

Als het gaat om modelstrategiën, zijn er diverse keuzes die een merk kan maken. Merken als Porsche, Ferrari, Tesla en Volvo maken een paar modellen, die ze vervolgens wereldwijd verkopen. Er zijn ook merken die specifieke modellen maken voor specifieke markten. Volkswagen, Toyota en Kia zijn daar duidelijke voorbeelden van.

Ford is een merk dat daar een beetje tussenin zit. Het merk wil het liefste auto’s maken voor de hele wereld. Vandaar dat de Mondeo (afgeleide van ‘mondiaal’) zo heette, bijvoorbeeld. Echter, de wensen zijn per markt toch een tikkeltje te veel afwijkend, waarschijnlijk. Want nu past Ford toch de modellen een beetje aan. En dat is precies de reden waarom er nóg een keer een vernieuwde Ford Focus voorbij komt.

Hatchback en sedan

Het gaat in dit geval om de versie die verkocht wordt in China. Zoals met alle auto’s in China moeten deze bij het Ministerie van Verkeer worden aangemeld, zo ook deze vernieuwde Ford Focus. In principe lijkt de auto enorm veel op onze Focus: de deuren en andere koetswerkdelen zijn gelijk. De bumpers en wat details daarentegen zijn wel afwijkend.

De Ford Focus zal in China leverbaar zijn als hatchback (zoals wij die ook kennen) en een Focus Sedan. Die laatste hebben wij niet in Nederland. Wij kopen graag stationwagons in dit segment, maar wereldwijd is de sedan populairder. Sterker nog, de stationwagon is echt een Noord-Europees fenomeen. Ja, eigenlijk zijn wij dus gewoon raar.

Motor vernieuwde Ford Focus

Dan de motor. In China is er vaak minder keuze uit aggregaten en dat zal nu niet anders zijn. Er gaan geruchten (aldus Carscoops) dat de Focus te bestellen is met een 1.5 EcoBoost. Dat was tot op heden een driecilinder motor.

Echter, in China vinden ze een driepinter niet zo chic en premium. Daarom bestaat er een mogelijkheid dat er een 1.5 viercilinder Ecoboost beschikbaar komt. In Nederland is een viercilinder alleen mogelijk als je de ST of een diesel bestelt. We verwachten de Chinese Focus facelift binnen een paar dagen.

Meer lezen? Dit kosten vijf leuke Fords in de Private Lease!