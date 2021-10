Ford Focus facelift, nieuwe neus en 48V

De Ford Focus facelift was niet direct nodig, maar hij is er wel. Keurig toch?

Je zou het niet zeggen, maar de huidige Ford Focus loopt alweer een paar jaartjes mee. De auto kwam in 2018 op de markt. Aangezien het nu 2021 is, is het tijd voor de facelift van de bestseller, vindt Ford.

Het meest in het oog springende detail van de Ford Focus facelift is dat de neus nu compleet anders lijkt te zijn. Dat klopt ook. Niet dat de huidige pre-facelift Focus verouderd overkwam, maar de nieuwe neus loopt keurig in de pas met andere Fords van dit moment. De grille, koplampen en bumper zijn helemaal nieuw.

Ford Focus facelift

Uiteraard zijn het niet alleen maar een paar kleine visuele aanpassingen. Ford heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om even de techniek aan te passen. Zo is er nu een 48V-motor ter ondersteuning mogelijk bij sommige uitvoeringen. Deze assisteert de verbrandingsmotor bij het wegrijden om zo de laatste paar tienden aan brandstof te besparen.

Qua uitvoeringen is er nu ietsje meer onderscheid tussen de modellen. Niet dat we daarover te klagen hadden, want bij Ford kun je veel kanten op met de Focus. Dat is met de Ford Focus facelift niet anders. Er is een Titanium, ST-Line en Active.

Deze kun je dan uitbreiden met een X-Pakket (extra veel uitrusting) of een Vignale-pakket (luxere aankleding). Ja, je kan een ST-Line nu uitrusten met een Vignale-pakket, bijvoorbeeld. De Active is de stoerdere crossover-achtige versie die ietsje hoger op de poten staat. In totaal zijn er 5 nieuwe velgdesigns beschikbaar.

Goed nieuws voor mensen die zoeken naar iets meer ruimte. Met de facelift voor de Ford Focus is de bagageruimte van de stationwagon-versie gegroeid! Dat zie je niet vaak, meestal liggen dit soort dingen van te voren vast. Er is nu 1.653 liter beschikbaar als je de banken neerklapt. Daarnaast is er een ‘natte zone’ (handig voor laarzen en honden) en is er een verticale wand om de ruimte op te delen. Kijk, dat is nog eens handig!

Motoren

Qua motoren is dus bekend dat 48V-technologie toegepast wordt. daarnaast zijn de volgende motoren leverbaar:

1.0 EcoBoost (100 pk)

1.0 EcoBoost (125 pk)

1.0 EcoBoost 48V (125 pk)

1.0 EcoBoost 48V (155 pk)

1.5 EcoBlue (120 pk)

2.0 EcoBlue (150 pk)

2.3 EcoBoost (280 pk!)

Focus ST mag blijven

Jazeker, 2,3 Ecoboost! We bewaren het lekkerste even voor het laatst. De Ford Focus ST blijft namelijk gewoon. Tegenwoordig gebeurt het net even te vaak dat de leuke uitvoeringen van een model het veld moeten ruimen (kijk maar naar Renault en Opel bijvoorbeeld). Maar met de Ford Focus facelift blijft de ST behouden.

Deze heeft nog altijd de potige 2.3 EcoBoost motor met 280 pk onder de kap. Je kunt kiezen uit een hatchback of zelfs een handige stationwagon. Ook leuk, voor de facelift is er een nieuwe opvallende kleur: Mean Grean! Tevens krijgt de Focus ST nieuwe sportstoelen.

De nieuwe Ford Focus facelift staat in het begin van 2022 bij de Nederlandse Ford Dealer.