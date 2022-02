Alfa gaat serieus uitbreiden op korte termijn

Yes! Eindelijk! Alfa gaat serieus uitbreiden en snel ook.

Elke keer als er een overzicht binnenkomt van de autoverkopen, kijken we altijd hoe de Giulia het doet. De crimineel ondergewaarde sportsedan zou eigenlijk veel beter moeten verkopen. Het is de belofte van een BMW 3 Serie, maar dan in een nog strakker sturend pretpakket.

Nu heeft BMW zijn zaakjes simpelweg beter voor elkaar. In principe maakt Alfa Romeo alleen een concurrent voor de 320i, 330i, M3 en 318/320d in sedanvorm. Dit terwijl BMW hier erg veel 3 Series PHEV als Touring verkoopt. Kortom, wat gaat Alfa daar aan doen? Onlangs onthulde Alfa Romeo net de Tonale onthuld. Naar aanleiding daarvan gaf Jean-Philippe Imparato een interview een Automotive News Europe.

Niet te veel auto’s verkopen

Het eerste dat opviel is dat Imparato zegt ‘niet te veel auto’s wil gaan verkopen’. Potjandrie, daar slaan ze dan heel erg goed in! Toevallig heeft ondergetekende op de middelbare school geprobeerd zo min mogelijk meisjes te succesvol te versieren, wat verdomd goed lukte.

Ondanks de kwaliteiten van de Giulia en Stelvio, zijn ze net zo populair als relatieadvies van Lil Kleine. Zonder gekheid, Imparato wil de marge per auto vergroten. Dat is overigens niet nieuw, elke fabrikant is daar nu mee bezig. Mede dankzij het chiptekort is dat ook mogelijk. Men kan nu eenmaal minder auto’s produceren dan is gewenst.

Amerika

Een ander belangrijk aspect is dat Alfa Romeo actief blijft in de Verenigde Staten. Ondanks goede reviews van autojournalisten, zijn de Stelvio en Giulia niet enorm populair aldaar. Vorig jaar verkocht Alfa 7.634 Giulia’s en 10.539 Stelvio’s in de VS.

Ter referentie, BMW verkocht precies 72.398 exemplaren van de 3 en 4 Serie bij elkaar. Van de X3 verkocht BMW er 75.858 stuks. Er is dus wel wat winst te behalen.

Volgens Imparato krijgen de volgende Giulia en Stelvio dan ook geëlektrificeerde aandrijflijnen en betere infotainment-systemen. Wat dat betreft is het wel opmerkelijk dat er juist een ouderwetse Tonale naar de VS komt.

Hier in Europa is de Tonale altijd een PHEV, maar in de VS krijgt de Tonale een 260 pk sterke 2.0 liter en vierwielaandrijving. Waarschijnlijk de leukst sturende Alfa Tonale die gebouwd ze gaan bouwen, gaat aan onze neus voorbij.

Alfa gaat serieus uitbreiden

Imparato kondigt verder aan dat er elk jaar een nieuwe Alfa Romeo bijkomt. Alfa gaat serieus uitbreiden, dus. De eerstvolgende auto is dan ook een typische Alfa, namelijk een, eh, kleine geëlektrificeerde crossover. Tsja, die opgevoerde brommobielen zijn nu eenmaal schrikbarend populair en als Henk en Ingrid in een C-HR of Juke naar de huishoudbeurs willen karren, moet dat ook in een Alfa kunnen, nietwaar?

De kleine crossover kan men bestellen als compleet elektrische auto, maar ook hier zijn er kleine verbrandingsmotoren mogelijk. Dit lijkt sterk op een Alfa-derivaat van de Peugeot e-2008 of Opel Mokka-e.

Als laatste goede nieuws is daar de komst van een nieuwe Giulietta. In welke vorm deze auto komt is niet bekend, maar volgend Imparato moet een dergelijk C-segment model terugkeren. Ook hier is het vrij eenvoudig om te doen, want op het platform van de Opel Astra en Peugeot 308 kan prima een Alfa-versie gemaakt worden.

