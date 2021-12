Gaat de vernieuwde Ford Focus weer een verkooptopper worden?

Ford maakt vandaag de prijzen bekend van de opgefriste Focus. De auto deed het best goed dit jaar, maar zal dat zo blijven?

De C-segment hatchback was altijd een van de populairste autotypes in Nederland. Die tijden zijn een beetje voorbij, maar de Ford Focus doet nog altijd leuk mee. Ondanks het Aziatische uiterlijk deed de Ford Focus het in 2021 beter dan zijn gedoodverfde rivaal, de Volkswagen Golf. Of misschien kwam dat juist door het Aziatische uiterlijk.

De Focus heeft de potentie om volgend jaar weer de verkooptopper te worden in zijn segment. De auto heeft namelijk een facelift gekregen en dat betekent meestal dat de verkopen weer een boost krijgen. Mits de prijs goed is. Maar daar komen we zo op.

Eerst: what’s new? Het zal de meeste mensen niet opvallen, maar de Ford Focus heeft nieuwe koplampen, een nieuwe grille en een nieuwe voorbumper gekregen. Oftewel: een compleet nieuwe neus. De auto ziet er nu weer een stukje strakker en agressiever uit.

Dat is ook meteen de belangrijkste wijziging. Verder zijn er nog wat kleine upgrades links en rechts. Zo zijn de mild hybrid-versies nu met automaat leverbaar en in het interieur is er een nieuw (optioneel) 12,3 inch scherm te vinden.

Prijzen vernieuwde Ford Focus

Bij een vernieuwde Ford Focus horen ook vernieuwde prijzen. Die maakt Ford vandaag bekend. De Focus is er vanaf €28.240. Daarmee is de instapper twee mille duurder dan voorheen. Voor dat bedrag heb je de 1.0 Ecoboost met precies 100 pk.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de Ford Focus ST met een 280 pk sterke 2.3. Die heb je vanaf €56.595. Deze hot hatch is nu ook in ‘Mean Green’ te krijgen, de kleur die je op de foto’s ziet. Dan moet je wel €1.450 bijlappen.

Concurrentie

Voor de vergelijking van de prijzen gaan we even terug naar de instapper. Als je naar de concurrentie kijkt wordt in een oogopslag duidelijk dat Ford geen prijspakker heeft met de vernieuwde Focus. Alle directe concurrenten hebben namelijk een lagere vanafprijs, ook de gloednieuwe Peugeot 308 en Opel Astra. Die zijn alleen al interessant vanwege hun looks. En qua value-for-money zijn de Kia en de Toyota de betere opties. De Focus kan het dus nog weleens lastig gaan krijgen volgend jaar.

Kia Ceed 1.0 T-GDI ComfortLine (120 pk): €23.295

Toyota Corolla Comfort 1.2 Turbo (115 pk): €26.395

Opel Astra 1.2 Turbo (110 pk): €26.699

Volkswagen Golf 1.0 TSI (90 pk): €27.690

Peugeot 308 Active Pack Business 1.2 PureTech (110 pk): €27.790

Mazda 3 e-Skyactiv-G (122 pk): €27.990

Ford Focus 1.0 EcoBoost Connected (100 pk): €28.240

Je kunt de vernieuwde Ford Focus nu alvast configureren en bestellen. De auto wordt in februari in de showrooms verwacht.