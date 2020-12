Dit kosten 5 LEUKE Fords in de Private Lease - Autoblog.nl

We kijken naar 5 leuke Fords in de private lease.

Jarenlang probeerde de industrie een voet aan de grond te krijgen met Private Lease. Het fenomeen is echt al heel erg oud, de populariteit is het niet. Heel vroeger waren er nog wat onduidelijkheden over de voorwaarden en was de prijs toch wel heel erg pittig. Oh, en het aanbod juist heel erg karig. Een Hyundai Atos of Volkswagen Lupo Private Leasen was wel mogelijk, maar echt populair was deze vorm nog niet.

Private lease

Pas de laatste jaren neemt deze vorm van autorijden toe. Er zijn veel meer aanbieders, de prijzen zijn gunstiger en er is veel meer keuze qua auto’s. Voor vandaag focussen wij ons op dat laatste. Het aanbod is namelijk enorm groot. Nu is waarschijnlijk een groot gedeelte van de auto’s een verstandige vijfdeurs B-segment hatchback met airco. Maar wat is er voor leuks te krijgen?

En wat ben je dan per maand kwijt? We gaan uit van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Op deze wijze is het makkelijk te vergelijken met de andere leaseprijzen. Uiteraard stijgt de prijs als je meer kilometers maakt en een kortere looptijd wenst. We weten het: private lease is niet voor iedereen. Een beetje hetzelfde als met het kopen van een nieuwe auto.

Leuke Fords in de Private lease

Dat is ook niet voor iedereen. Private Lease moet je niet zien als de goedkoopst mogelijke manier om een auto te kunnen rijden, maar juist als een heel gemakkelijke manier. Op de brandstof na is alles inbegrepen. Dus je weet van te voren waar je aan toe bent. In een regelmatig terugkerende rubriek is het voor vandaag de beurt aan Ford! Dit zijn de prijzen van de vijf leuke Fords van het moment:

Ford Fiesta ST-3

529 per maand

(32.610 euro)

We beginnen met misschien wel de leukste B-segment auto van het moment. Dat is namelijk de Ford Fiesta ST. De 1.5 EcoBoost driecilinder motor is goed voor 200 pk. Daarmee zijn heel aansprekende prestaties mogelijk. Naast dat vermogen is er ook 290 Nm beschikbaar. Daarmee sprint de auto in slechts 6,5 seconde naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid van 232 km/u halen. In een Fiesta! In Nederland krijg je automatisch de Fiesta ST-3, de meest luxe uitvoering.

















Dus 18” wielen, een grote achterspoiler, gedeeltelijk lederen Recaro’s, Band & Olufsen stereo, ST Performance pack en rode remklauwen. Maar het leukste aan de Fiesta ST zijn de rijeigenschappen. Dit is nog een ouderwetse GTI in de goede zin van het woord. Als we de leaseprijs kunnen vergelijken, de Fiesta ST-3 kun je het beste vergelijken met de Polo GTI, die 465 per maand kost (check hier de private leaseprijzen van leuke Volkswagens). Wel ietsje minder dus. Houdt er rekening mee dat de Fiesta weer ietsje completer is uitgerust.

Ford Puma ST-X

698 per maand

(41.625 euro)

Mocht de Fiesta ST nét niet praktisch genoeg zijn, dan kun je ook opteren voor de Puma ST. Deze auto is nog maar heel erg vers op de markt. De 1.5 EcoBoost motor is dezelfde als in de Ford Fiesta ST. De driecilinder is ook in dit geval goed voor 200 pk. Dergelijke vermogens zijn nog geen gemeengoed in deze klasse van kleine crossovers. De Puma ST is ietsje zwaarder dan de Fiesta, dus de 0-100 km/u sprinttijd neemt iets meer tijd in beslag: 6,7 seconden. Dankzij de iets hogere opbouw van de auto, is ook de topsnelheid lager.

Harder dan 220 km/u gaat de auto niet. Qua uitrusting zit je sowieso goed met de leuke Ford. Ook hier dikke Recaro’s en zelfs 19” wielen. De Puma ST is wellicht perfecte auto als de partner in kwestie een crossover wil en jij iets sportievers. Maar voor bijna 200 per minder heb je een leukere Ford Fiesta ST. De Puma ST slaat terug met een 150 liter grotere bagageruimte, een lagere tildrempel en een grotere wielbasis. Dus als een Fiesta ST net niet praktisch voldoende is.

Ford Focus ST-3

809 per maand

(49.330 euro)

Als het nog groter en sneller mag, dan is de Ford Focus ST een leuke optie. Voor iets meer dan 100 euro extra per maand rijdt je in een Focus ST-3. Dat is dan meteen de meest luxe versie (de kalere komen niet eens naar Nederland). Het hoogtepuntje is natuurlijk de motor. De Focus ST-3 heeft een 2.3 Ecoboost viercilinder met maar liefst 280 pk en een maximaal koppel van 420 Nm. De prestaties van de leuke Ford zijn meer dan uitstekend, van 0-100 km/u in 5,7 tellen en een op 250 km/u begrensde topsnelheid zie je niet overal. Daarmee kun je veel serieuze auto’s met gemak achter je laten.

Qua verbruik ook overigens, tijdens de rijtest met de Focus ST kwamen we erachter dat zelfs Frits Wester onder de indruk was van de zuipkwaliteiten van de 2.3 motor. De Focus ST kun je het beste vergelijken met de Golf GTI, uiteraard. De GTI is sneller en sterker dan ooit, maar komt nog altijd te kort op de Focus. Wel staat de Golf GTI al voor de deur vanaf 675 per maand. Ook hier geldt dat de Focus iets completer is uitgerust. Als je deze prestaties wilt combineren met een premium badge, zoals bij de BMW 128ti ben je ineens 739 per maand kwijt. Een M135i zit op 905 per maand. Bekijk alle hier de private lease-tarieven van leuke BMW’s.

Ford Mustang Fastback

1.389 per maand

(62.375 euro)

Het kant n natuurlijk het geval zijn dat je die motor uit de Focus ST wel leuk vindt, maar er eigenlijk een serieuzer koets omheen wilt. Oh, en als het even kan mag die motor wel in de lengte geplaatst worden. Uiteraard ook met achterwielaandrijving om @jaapiyo en de puristen blij te houden. Voor de mensen die moeite hebben met een viercilinder Mustang, die werden al in de jaren ’70 en ’80 gebouwd, waarvan sommige Fox-body’s spectaculair waren.

















De Mustang is als Fastback overigens nog best praktisch, met zijn grote derde deur en een kofferbakruimte van 408 liter. De motor is in dit geval dezelfde als in de Focus, zij het met meer vermogen: 290 paarden in totaal. Ook het koppel is hoger dan in de rappe Focus: 440 Nm kun je op de achteras afvuren. Wel iets om rekening mee te houden, de Mustang is een flinke maat groter en weegt 300 kg méér dan de Focus.

Ford Explorer ST-Line

€ 1.499

(77.910 euro)

Een andere kant van Fun. De Ford Explorer is in de VS een mid-size crossover en hier in Nederland noemen we het een fullsize SUV. Waarom zou je in hemelsnaam 1.500 per maand gaan betalen om in zo’n Explorer rond te kunnen kachelen? De Explorer is enorm groot en heeft een enorm sterke aandrijflijn. Want je krijgt standaard de 3.0 V6 turbo met elektromotor mee, een hybride inderdaad. Ook qua uitrusting zit je snor: het begint vanaf de ST-Line, waar het meest hoognodige al op zit qua opties. Sterker nog, de auto zakt door zijn hoeven van de uitrusting.

Natuurlijk is het geen Range Rover qua afwerking en materiaalgebruik, maar de Explorer is wel lager en breder dan die mastodont! Volgens Ford moet Explorer auto 1 op 34,5 kunnen rijden. Dat is voor een plug-in hybride niet een al te beste opgave. Als de accu leeg is, zal het verbruik wel ietsje toenemen, daar dit apparaat een kentekengewicht heeft van 2.466 kilogram.