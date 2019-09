Er klopt iets niet aan deze nieuwe Supra

Of het klopt juist heel erg als we 'critici' moeten geloven.

We doen weer ons best om altijd meer te willen. Zo zit men al jaren te wachten op de terugkeer van auto’s uit de gouden periode voor de Japanse auto-industrie: de jaren ’90. Auto’s als de Nissan Skyline GT-R, Toyota Supra en Mazda RX-7 waren toen zo bijzonder dat deze ware culthelden zijn geworden onder de autofans. Nissan heeft met de GT-R (R35) die opvolger al eens gemaakt en sinds vorig jaar is ook Toyota aan de beurt. Eén van de meest gewaardeerde auto’s uit de jaren ’90, de Supra Twin Turbo, bood inspiratie voor de nieuwe Supra (A90).

Het probleem is dat dezer dagen de mening van de autofanaat ondergeschikt is. Ja, het wordt wel meegenomen in de ontwikkeling, maar vanwege commerciële regelgeving moet er soms het één en ander ‘niet zoals ideaal’ gedaan worden aan dit soort auto’s. Zo wilde Toyota de Supra betaalbaar maken: probeer dat maar eens als je niet even een zescilinder sportmotor hebt liggen. Dus werd aangeklopt bij BMW en gingen de twee merken samen aan de slag met een motor die zowel in de Supra als de nieuwe BMW Z4 zou liggen. Die laatste is gewoon een leuke sportwagen op zijn BMW’s, de Supra kan op meer kritiek rekenen. Zie het een beetje als een sushirestaurant wat om kosten te drukken in plaats van vis een braadworst in een rolletje zeewier met rijst wikkelt. Het is goedkoper en een grappige kruisbestuiving, maar dat betekent niet dat men er gelijk voor warmloopt.

Nee, deze samenwerking met BMW zou totaal niet goed zijn voor de Supra. Toch doet de auto het al best goed in de landen waar hij betaalbaar is (in Nederland is hij met zijn 81.995 euro niet bepaald goedkoop) en beginnen ook de eerste modificaties voor de nieuwe Soup uit te rollen. Op Instagram zien we de volgende grappige modificatie voorbij komen.

In plaats van naar fora gaan en daar zijn ei kwijt te geraken wat betreft het verkloten van de Supra door BMW, heeft de eigenaar in kwestie daadwerkelijk een Supra. Omdat de verpakking niet mag liegen heeft hij bij zowel de logo’s voor als achter het Toyota-ovaal vervangen door een BMW-badge. Niet eens volkomen misplaatst en op grote(re) afstand nog niet eens zo zichtbaar ook. Wel zie je duidelijk dat het BMW-logo een ander logo vervangt: betere afwerking zou de illusie misschien nog verder helpen.

Aan de ene kant misschien een eigenaar die de ‘Supra is een BMW’-stelling ietsje te serieus nam, maar gezien zijn oprit, verder bestaande uit een M5 (F10) en een gloednieuwe gefacelifte 7 Serie, probeerde hij de Supra gewoon gelijk te schakelen met zijn andere twee auto’s. Dat weten we allemaal niet, een grappig tafereel is het zeker.