Autoblog Gemist: de 6 video’s van deze week

Deze week weer een nieuwe snelle Audi, twee stuks zelfs. Twee rijtesten met twee elektrische auto's, een gloednieuw aankoopadvies en meer!

Maandag 23 september – Renault ZOE rijtest

Renault heeft de derde doorontwikkeling van de ZOE klaar, maar kan die auto nog mee nu concurrenten als de Peugeot e-208 en Opel Corsa E staan te trappelen om B-segment elektrische rijders bij Renault weg te lokken?



Dinsdag 24 september – Renault Mégane RS Trophy Duurtester Introductie

Niet zomaar een nieuwe Duurtester, maar een onvervalste Hot Hatch. De Renault Megane RS Trophy gaat de komende drie maanden kilometers maken met onze redactie. Wouter vertelt je in deze video alles over deze gele knaller.



Woensdag 25 september – Audi RS Q3 (Sportback)

Dacht je dat je al het autonieuws van Audi wel op de IAA in Frankfurt had gezien. Audi pakt nog even door met de RS Q3 en de RS Q3 Sportback. Wouter mocht er al even een kijkje bij nemen en vertelt je er alles over.



Donderdag 26 september – Porsche Taycan rijtest

Wij kregen in Amsterdam de sleutels van een nieuwe volledig elektrische Porsche Taycan. De opdracht was om hem in Luxemburg weer in te leveren. Is een Roadtrip met een elektrische Porsche ook leuk? En zijn er onderweg nog Tesla’s om te pesten? Casper en Martijn vertellen je er alles over in deze video



Vrijdag 27 september – Aankoopadvies: grijs kenteken voor 35.000 euro

Op zoek naar een bedrijfswagen met de criteria dat het voertuig ook leuk moet zijn om te rijden? Met een budget van 35.000 euro is het volgende mogelijk.



Zaterdag 28 september – Mijn Auto: Audi RS 6 Avant (735 pk) van Dennis

Dennis reed eerst een opgefokte A6, dus een S6 was voor hem geen upgrade. Hij maakte dus direct de overstap naar een RS6 en ook die is niet helemaal standaard.