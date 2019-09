Powernapje tijdens het opladen van je Model 3, dat kan

Denken in oplossingen.

Het hele EV-actieradiusverhaal snappen we nou wel: ja, een elektrische auto opladen duurt nog ietsje langer dan 60 liter benzine in een brandstofauto gieten. En ook ja, met hun Superchargers doet Tesla hun best om de laadtijd zo kort mogelijk te houden. Knap, daar niet van, maar een half uurtje is een half uurtje. Als je even langs de snelweg de benen gaat strekken en tegelijkertijd een broodje nuttigt, kun je het grootste deel van die tijd wel overbruggen. Wat je ook kunt doen is even de oogjes dicht. Een powernap, zo je wilt.

Dan kun je de rugleuning van je stoel naar achter doen en op die manier een totaal niet ideale slaappositie nabootsen. Nu duikt een bedrijf op wat het net even iets handiger aanpakt. Een Tesla Model 3 heeft best een flinke kofferbak, nu kun je die optimaal gebruiken voor wat écht belangrijk is.

Het heet Dreamcase en is niks anders dan een opvouwbaar bed/matras wat precies in de kofferbak van je Model 3 past, mits je de achterbank platlegt. Als je zin hebt in een beetje bijslapen, dan vouw je het systeem gemakkelijk uit en kun je gelijk slapen. Je slaapt op een opvouwbaar matras (niet het dikste van het dikste vermoeden wij) en opvouwbare kussens zijn inbegrepen. Letterlijk uitvouwen en gaan: makkelijker kan niet.

Voor 679 euro kun je deze grappige gimmick bestellen. Wil je er dekens bij, dan kost het 755 euro. Ook een gros van andere (benzine)auto’s is beschikbaar, maar tegen de tijd dat de Dreamcase uitgeklapt is zit je tank weer vol.

Overigens leuk te vermelden dat Tesla de behoefte begrijpt om hun auto’s te gebruiken als slaapplek. Daarom is er een paar updates geleden Camper Mode toegevoegd, dan blijft er gecirculeerde lucht door de airco blazen en kan je je eigen klimaat instellen. Dreamcase zegt dat je best de Camper Mode kan gebruiken tijdens het gebruik van hun bedje, maar Camper Mode werkt niet als de auto aan het opladen is. Doe dat vooral op de camping of in de wildernis, voor tijdens het opladen moet je het bij een potentieel zweterig powernapje houden.