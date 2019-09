Er komen nóg grotere MINI’s

Hoe moeten we die dan gaan noemen? Maxi's?

Nog niet zo heel lang geleden was het een van de populairdere marktsegmenten van Europa, namelijk die van de Midi-MPV. Je weet wel, dat segment met auto’s als de Mazda Premacy, Opel Zafira, Ford C-Max, Honda FR-V, Fiat Multipla, Nissan Tino, Peugeot 5008 en Toyota Versie, om er maar een paar te noemen. Wat al die auto’s met elkaar gemeen hebben: ze worden niet meer geproduceerd en hebben geen opvolger gekregen. Ja, er is een ‘Opel Zafira Life’, maar dat is gewoon een Peugeot-busje, namelijk de Traveller. Toevalligerwijs is dat ook de werktitel voor een nieuwe MINI.

MINI denkt namelijk dat er op de Midi-MPV markt kansen liggen. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde Autocar. Want ondanks dat vele merken geen heil meer zien in deze krimpende markt, zijn het juist de premium merken als BMW (2 Serie Tourer) en Mercedes-Benz (B-Klasse) die het relatief gezien best aardig doen. De auto wordt gebouwd met families in het achterhoofd die een gewone MINI of een ruimere variant als de Clubman of Countryman ontgroeid zijn.

De auto wordt gebouwd op het FAAR-platform van BMW. FAAR staat voor FrontAntriebArchitektuR. Het FAAR-platform is een doorontwikkeling van het UKL-platform. Het FAAR-platofrm is beter voorbereid op het gebruik van alternatieve aandrijflijnen. Er komen varianten met benzinemotor, hybride aandrijving en volledige elektrische motoren.

De elektrische Mini MPV (die in de wandelgangen dus MINI Travaller wordt genoemd) zal zijn techniek delen met de opvolger van de BMW i3. Beide auto’s krijgen de meest moderne accupakketten. Het is de bedoeling dat beide auto’s met gemak 400 km actieradius bieden.

Voor degenenen die een MPV van MINI te veel van het goede vinden, er komen ook kleinere MINI’s. Er wordt namelijk op dit moment ook een veel kleiner en goedkoper platform ontwikkeld. Dat doet MINI samen met Great Wall Motors. Op dit platform kan MINI dan eindelijk de kekke Rocketman een reële kans gunnen. Want een MINI hoort gewoon een beetje klein en compact te zijn. It’s all in the name.