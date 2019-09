Dit weten we over de Model S vs Taycan-oorlog

Elon Musk wil bloed zien. Gaat het hem lukken?

De eindeloze teasers én de daadwerkelijke onthulling van de Porsche Taycan draaiden eigenlijk maar om één ding: Porsche stelde dat ze een elektrische sportwagen hadden op een niveau wat nog niemand eerder voor elkaar heeft gekregen. Dan heb je aan Tesla CEO Elon Musk een verkeerde. De beste man kan het klaarblijkelijk niet verkroppen dat Porsche zijn Tesla op een niet al te subtiele wijze in de hoek probeert te drijven.

Eerder vanmorgen kon je hier al lezen dat de CEO een dreigende tweet de wereld heeft ingestuurd. De Model S gaat de Nürburgring op. Korte, maar duidelijke woorden. Tegenover Autoblog.nl laat Misha Charoudin echter weten hoe de vork in de steel blijkt te zitten. Zo is Tesla deze week naar Nürburg afgereisd met een team aan engineers. Weapon of choice is een aangepaste Tesla Model S (met Nederlands kenteken).

De elektrische sedan heeft een carbon achtervleugel gekregen. Verder staat de Model S op een setje sportieve Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Op de enorme velgen na lijkt de Model S voor de rest standaard, al weten we natuurlijk niet wat de engineers met de elektromotoren gaan doen. Charoudin stelt dat het hier moet gaan om een one-off prototype. Tesla heeft een ruimte afgehuurd waar ze de komende dagen de Model S gaan voorbereiden op een recordronde op de Nürburgring. Terwijl de automotive wereld volgende week in Frankfurt te vinden is op de IAA, hebben ze bij Tesla het doel voor ogen om de Taycan in zijn hemd te zetten.

De grote vraag is of de Amerikaanse autobouwer dit überhaupt voor elkaar gaat krijgen. Volgens Charoudin verlopen de voorbereidingen nog niet echt soepel. Hij denkt dat Tesla nu te snel en zonder goede voorbereiding een poging gaat wagen. Zo is het onderstel van de Taycan ontwikkeld met de Nürburgring in het achterhoofd, terwijl de Model S juist heel goed is in rechtdoor rijden. Tesla is al een paar keer deze week met deze Model S de Nürburgring op geweest tijdens Touristfahren. Vermoedelijk om wat pre-tests te doen voor de recordpoging. Hier werd nog niet met volle bak gereden. Charoudin denkt dat áls Tesla het record weet af te pakken van de Taycan (een tijd minder dan 7:42) dat Porsche binnen no-time zal terugslaan.

Fotocredit: Misha Charoudin via Instagram