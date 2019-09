Het is aan: Model S gaat Taycan verpulveren!

Op de enige mogelijke baan die mogelijk is.

Een van de grootste onthullingen deze week is toch wel de onthulling van de Porsche Taycan. Na jaren en jaren van ontwikkelen en testen is Porsche gekomen met een auto die de Tesla Model S het vuur aan de schenen moet leggen.

Onze verwachtingen waren al voorzichtig getemperd door Porsche zelf, dat al in juni van het vorige jaar aangaf dat de specificaties van de Model S lastig te halen zijn. Nu de specificaties van de Turbo Taycan Turbo S bekend zijn, kunnen we eenvoudig zeggen dat Tesla op papier (veel) beter scoort. De Model S biedt véél meer ruimte, is lichter, heeft een grotere actieradius, hogere topsnelheid en sprint sneller naar de 100 km/u.

Dat zijn best wel wat punten om te verliezen, te meer de Tesla Model S maar liefst 85.282 euro goedkoper is! Porsche kan gelukkig schermen met een bizar snelle tijd op de Nordschleife van de Nürburgring, namelijk 7:42. Maar voor hoe lang nog? Elon Musk laat namelijk op het communicatiemedium ‘Twitter’ weten dat ze naar de Nürburgring gaan:

Model S on Nürburgring next week — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019

Ondanks de zeer korte berichtgeving, kunnen we met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat de ‘Ringtijd van de Taycan Turbo S aan flarden gereden gaat worden. Anders beginnen ze er niet aan. Of is het weer grootspraak van Elon Musk? Volgende week weten we het.

Meer lezen? Lees hier het grote vergelijk tussen de Taycan Turbo S en Model S P100D!

Met dank aan @t1mothys voor de tip!