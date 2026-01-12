455 pk in een ‘brave’ SUV? Volvo XC60 duurtest

De Volvo XC60 T8 Twin Engine is al jaren een vaste waarde op de Nederlandse wegen, en met de facelift voor modeljaar 2025 laat Volvo zien waarom.

In deze video neemt Autoblog de XC60 niet voor een korte test, maar voor een langere duurtest, waardoor juist de kleine plus- en minpunten boven water komen.

De geteste uitvoering is een XC60 T8 Ultra Dark, met 455 pk en 709 Nm uit een verfijnde plug-in hybride aandrijflijn. De combinatie van een 2.0 turbo benzinemotor en een elektromotor op de achteras zorgt voor vierwielaandrijving, een sprint naar 100 km/u in 4,9 seconden en toch een elektrische actieradius van zo’n 55–60 km in de praktijk.

Wat vooral opvalt, is hoe volwassen en uitgebalanceerd de aandrijflijn aanvoelt. Het schakelen tussen elektrisch en benzine verloopt bijna onmerkbaar, zelfs bij stevig accelereren. De XC60 rijdt comfortabel, snel en ontspannen, zonder patserig over te komen — precies waar Volvo sterk in is.

