Manhart M3 en M4 Phase 1 krijgen 750 Nm - Autoblog.nl

Je zal het maar nodig hebben. xDrive komt dan wel goed uit op de Manhart M3 en M4, zeg.

Het klinkt misschien gek, maar een ding wat een BMW M3 altijd definieerde was een gebrek aan veel trekkracht bij lage toeren. Daar deed een M3 nooit aan. Je had een atmosferische parel onder de motorkap die nauwelijks meer koppel leverde dan een modaal dieseltje. De M3 (E92) met V8 had ‘slechts’ 420 Nm, en dat ‘pas’ bij 3.900 toeren.

Sinds de M3 gebruikt maakt van turbo’s, is dat koppel enorm veel hoger geworden. Dat niet alleen, het komt er ook nog eens (veel) eerder in. Er is nog een voordeel met turbomotoren in de M3, je kunt ze iets makkelijker kietelen.

Manhart M3 en M4

Dat is precies wat ze bij Manhart hebben gedaan. Of beter gezegd, wat de Duitse tuners willen gaan doen met de Manhart M3 en M4. Want als je goed naar de afbeeldingen kijkt, zie je dat het met de computer bewerkte beelden zijn, net als bij die Tinder-dates uit het pre-corona-tijdperk.

Maar hey, net als bij de Tinder-dates ziet het er op de plaatjes in elk geval goed uit. Nog een overeenkomst met Tinder: de omschrijving klinkt veelbelovend. De motor wordt middels een MHTronik-powerbox voorzien van een scheutje meer vermogen en koppel: 620 pk en 750 Nm beloven de Duitsers. Dat is een stijging van 110 pk en 100 Nm. Deze opgaven gelden voor de Manhart M3 en M4 in Competition-trim, in combinatie met een sportuitlaat van Manhart.











Concave One-velgen

Als je een ‘gewone’ versie uit hebt gekozen (want handbak en achterwielaandrijving), dan kun je maximaal 590 pk opwekken. Helaas wordt het maximale koppel wordt niet vermeld. Wel dat je Manhart M3 en M4 kunt aankleden met de bekende onderdelen.

Zo is er bijvoorbeeld een H&R-verlagingsset die de M3 en M4 nog iets lager op de grond zet. Qua wielen kun je kiezen voor de bekende Manhart Concave One-wielen. Vóór meten ze 9×21 inch, achter 10,5 inch. Qua banden is het dus ook lekker breed: voor ligt er 265/30 21 onder, achter zelfs 305/25 21.

Je kunt de Manhart M3 en M4 vervolgens uitrusten met wat koolstofvezel onderdelen. Denk aan een spoiler, diffusor, splitter en zelfs motorkap. Het geheel wordt afgemaakt met de bekende gouden decoratiestrepen. Waarschijnlijk zijn ze grote fan van Smokey and the Bandit bij Manhart. Wij ook. Sally Field had geen Tinder nodig in 1977.