Mercedes in het slop, maar G-Klasse verkoopt beter dan ooit

Al is dat laatste eigenlijk logisch.

Mercedes is klaar met tellen: ze hebben alle verkoopcijfers van 2025 op een rijtje en maken die vandaag wereldkundig. Uiteraard pikt Mercedes de positieve punten eruit, maar het algehele beeld is eigenlijk minder positief.

De verkopen van Mercedes zijn in het afgelopen jaar namelijk gedaald met 10%. Dan hebben we het over de Mercedes Group als geheel, inclusief bedrijfswagens. Als we puur naar de auto’s kijken, zijn de verkopen met 9% gedaald. In totaal wisten ze 1,8 miljoen auto’s te slijten.

Het lag niet aan Nederland

Deze daling was niet zozeer de schuld van Europa. Op ons continent zijn de verkopen slechts met 1% gedaald, dus de situatie is redelijk stabiel. En in Nederland gaat het zelfs goed met Mercedes. Hier zijn de verkopen met 8,5% gestegen. Dat is vooral te danken aan de nieuwe CLA.

Mercedes kreeg vooral klappen in Azië en Noord-Amerika. Daar daalden de verkopen met respectievelijk 16% en 12%. De Europese merken hebben het allemaal zwaar in China en in de VS hebben ze te maken met importheffingen. Al worden die deels omzeild, omdat auto’s als de GLE en GLS – heel belangrijk voor de Amerikaanse markt – lokaal gebouwd worden.

G-Klasse

Een auto die níét wordt gebouwd in de VS, maar wel heel goed verkocht is de G-Klasse. In 2025 wist Mercedes 49.700 exemplaren te slijten, een stijging van 23%. Nu moeten we erbij zeggen dat dit eigenlijk niet meer dan logisch is. Met de komst van de elektrische G-Klasse kon het bijna niet anders of de verkopen zouden stijgen. En waarschijnlijk had Mercedes gehoopt dat de verkopen nog veel harder zouden stijgen.

Tot slot moeten we ook nog even de vergelijking maken met aartsrivaal BMW. Het merk uit Beieren verkocht 2,17 miljoen auto’s en gaf Mercedes dus het nakijken. Dan hebben we natuurlijk ook Audi nog, maar daar hebben we de cijfers nog niet van binnengekregen.

Headerfoto: Mercedes-AMG G63, gespot door @dadamphotography