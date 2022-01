Stellantis bedrijfswagens komen met een scheutje vodka

Om de scherpe randjes eraf te halen. De Stellantis bedrijfswagen hebben behoorlijk wat temperament! Zouden ze ook met een standaard dashcam komen?

Men wil wel personenauto’s en bedrijfswagens kopen, maar door leveringsproblemen naar aanleiding van de pandemie is de vraag groter dan het aanbod. Het zorgt voor knotsgekke ontwikkelingen. Nieuwe auto’s uit voorraad of occasions die voor krankzinnige prijzen worden verkocht. Stellantis heeft maatregelen genomen om aan de toenemende vraag aan bedrijfswagens te voldoen. Daarvoor moeten we naar het land van vodka, dashcams en Vladimir Poetin. Precies, Rusland.

Vanaf volgende maand is het zo dat bedrijfswagens van Stellantis, geproduceerd in Kaloega, ook naar Europa komen. De busjes die al in ons continent gebouwd worden kunnen niet aan de vraag voldoen. Daarom is de hulp ingeroepen van de Russische fabriek om bestelauto’s naar West-Europa te exporteren. Kaloega ligt in het westen van Rusland, op zo’n drie uur rijden van de hoofdstad Moskou. De Russische fabriek zal niet alleen bedrijfswagens exporteren naar West-Europa, maar ook naar andere delen in de wereld waar een toenemende vraag naar bestelauto’s is.

De Stellantis bedrijfswagens omvatten een breed aantal merken. Peugeot, Opel, Citroën en, door middel van een samenwerking, ook Fiat. Als je nog een flesje vodka ergens in het dashboardkastje aantreft van je gloednieuwe bestelwagen weet je nu waarom.