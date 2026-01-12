4 onconventionele tips om pekel je auto niet te laten slopen

Pekel en jouw auto zijn niet de beste vrienden. Dit moet je doen om de twee gescheiden te houden.

Autorijden in de winter kan leuk zijn. Een beetje glibberen over sneeuw doe je immers niet elke dag. Maar waar wij de witte laag vlokken vooral als een laag plezier zien, komt het winterse tafereel komt ook een heel groot nadeel: pekel. Je weet wel, die smerige zooi die Rijkswaterstaat met kilo’s tegelijk op straat mietert om er voor te zorgen dat andere, en vooral minder kundige automobilisten niet massaal van de weg glijden.

Een beetje autoliefhebber weet natuurlijk als geen ander dat je al die zoute troep niet te lang op je auto moet laten zitten, want dan gaat het invreten. En dat kan tot onder andere corrosie en andere problemen zorgen. Maar hoe verwijder je dat nou makkelijk en doeltreffend?

Een keertje extra door wasstraat gaan om met het programma dat ook de onderkant spoelt het ellendige goedje te verwijderen, lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Toch is dat het niet altijd.

Naast dat je naar de wasstraat moet zien te geraken, loop je in sneeuwige omstandigheden extra risico. De machines zijn er niet op berekend dat jij met je losliggende sneeuwlading op het dak (boete van 490 euro) de wasserette in rijdt. De dingen kunnen daardoor mogelijk vastlopen. En dan heb je heel wat ergers dan een paar extra krasjes op de lak die de wasstraat sowieso veroorzaakt.

Kortom, pekel verwijderen of helemaal voorkomen kan je beter zelf doen. We geven je 4 tips om het goed aan te pakken.

1. Preventie met spatlappen voor (en achter)

Voorkomen is beter dan genezen, toch? Met een paar spatlappen doe je precies dat. Doordat de lappen de opspattende smerigheid opvangen, belandt het veel minder op de onderkant van de auto, alsook op de lak. Valkuil is wel dat je, net als bij het omwisselen van zomerrubber naar winterbanden, dit steevast te laat doet.

Ze voorkomen overigens geen aanslag op de delen in de wielkasten zoals de draagarmen. Ook de onderkant van de auto, als die nog niet afgedekt is met plastic, zoals bij veel moderne auto’s het geval is, blijft nog een punt van aandacht.

2. Inspuiten met siliconenspray of gezuiverd wolvet

Toegegeven, deze aanpak is ietwat arbeidsintensief, want je het moet met regelmaat bijhouden, maar wielkasten en lak inspuiten met siliconenspray zorgt ervoor dat pekel geen grip kan krijgen. Als het niet blijft zitten, kan het ook niet invreten. Wax doet hetzelfde. Je zou je auto dus ook meerdere keren per week kunnen wassen en waxen.

Je auto behandelen met gezuiverd wolvet (ook wel lanoline genoemd) zou een uitstekend milieuvriendelijk alternatief op bovenstaande twee opties zijn. In essentie doet het hetzelfde, maar het wolvet slijt minder snel. Het schapengoedje zou volgens enkele gebruikers zelfs een volledig jaar blijven zitten.

3. Wacht op een regenbui en dan een rondje rijden

Voordeel aan de winter is dat er relatief veel water (in vaste of vloeibare vorm) uit de lucht valt. Je voelt hem al aankomen: met water spoel je pekel weg, dus waarom niet met het water dat de natuur je geeft? Een rondje door de regen rijden zou je auto theoretisch helemaal pekelvrij moeten maken.

De logica hierachter is dat je met het water op de weg jouw auto op precies dezelfde plekken spoelt als waar de pekel komt. Doeltreffender kan niet, zou je zeggen. Nadeel is wel dat je dit niet moet doen als er net gestrooid is en begint te regenen. Spoelen met pekelwater is een halve oplossing aangezien het zoute water nog steeds op bepaalde plekken kan opdrogen.

4. Haal de gazonsproeier van stal en maak je eigen regenbui

De gazonsproeier is jouw eigen, krasloze wasstraat. Je weet wel, zo’n ding die in de zomer je grasveldje in je achtertuin bewatert met een bewegende regenboog. Haal die uit de schuur, rij er een paar keer langzaam overheen en je de auto is van onderen weer helemaal zoutvrij. Nog even de buitenkant spoelen, en klaar is kees.

Bij deze aanpak komt nog een extra gratis voordeel om de hoek kijken: je hoeft de auto na het afspoelen niet meer door de pekel naar huis te rijden. Kan ie rustig, zoutvrij, opdrogen.