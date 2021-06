Er komt officieel een einde aan Fast and Furious - Autoblog.nl

Wanneer je denkt dat er geen einde is, nou die komt er dus echt met Fast and Furious.

Sommige dingen zijn voor eeuwig. Dat dachten we ook met Fast and Furious. De filmreeks is een soort koning Midas voor Universal Studios. Elke film levert vele honderden miljoenen euro’s op. Uitmelken ligt dan meer voor de hand dan stoppen.

In 2020 werd er een eerste indicatie gegeven dat er een einde zou komen aan Fast and Furious. Regisseur Justin Lin gaf in een interview destijds aan det het mogelijk na een elfde deel zou stoppen. Nu is het Vin Diesel die het gegeven bevestigd. In gesprek met The Associated Press zegt de acteur dat er inderdaad nog twee Fast and Furious films komen en dat dan het doek valt voor de reeks.

Die films zouden dan in 2023 en 2024 verschijnen. Diesel hoopt dit jaar 54 jaar te worden. De acteur zou dan 57 jaar zijn als Fast & Furious 11 verschijnt. Mind you, Vin Diesel was 34 jaar oud toen het eerste deel verscheen. Ook de acteur besef dat er toch een keer een einde moet komen aan de reeks.

Écht klaar met een Fast and Furious einde?

Is het dan helemaal klaar met de wereld van Fast and Furious? Nee, natuurlijk niet. Universal Studio’s zou gek zijn om zo’n belangrijk merk in de prullenbak te gooien. Verwacht minimaal één spin-off die om het personage van Letty draait. Ik kijk nu al uit naar de reboot over 16 jaar, wanneer Diesel 70 jaar is. Fast & Furious: Expendables. Ik zit er klaar voor.