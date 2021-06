Land Rover gooit waterstof in de Defender - Autoblog.nl

Van viercilinders, zescilinders en achtcilinders naar waterstof met de Land Rover Defender.

Hoe zie jij de Defender het liefst? Vermoedelijk met de onlangs geïntroduceerde V8. Dat is natuurlijk ook een heerlijk recept. Lekker boenderen door het bos, met een roffelende V8 op de achtergrond. Het geeft de Defender nog een rauw randje, want de huidige generatie is eigenlijk poeslief in vergelijking met de voorgaande generaties. Land Rover experimenteert echter ook met andere aandrijflijnen voor de Defender, zoals waterstof.

De huidige generatie Land Rover Defender had al een primeur met de hybride uitvoering. Daar komt straks nog een primeur bij. Onder de naam Project Zeus is Land Rover van plan volgend jaar een Defender op waterstof te testen. Het offroad merk wil helemaal emissievrij zijn in 2036. Dit soort projecten zijn daarom nodig om verschillende aandrijflijnen uit te proberen. Net als zoveel andere merken zet Land Rover niet alleen in op elektrisch. Ook waterstof is een interessante.

Project Zeus heeft voor een gedeelte de financiële steun van de overheid in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee krijgt Land Rover de ruimte om te experimenteren met dit soort dingen. Er is geen garantie dat een Defender op waterstof daadwerkelijk in de showroom komt te staan. Voorlopig blijft het bij testen van een prototype

Hoewel het aantal waterstoftankstations nog minimaal zijn, geloven diverse merken zeker in deze technologie. Toyota is er al jaren druk mee en heeft met de Mirai zelfs een productieauto. Idem dito voor Hyundai. Ook van BMW kunnen we op termijn een auto op waterstof verwachten.