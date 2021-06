Fast and Furious horloge kost bijna half miljoen - Autoblog.nl

Maar met dit Fast and Furious horloge kun je wel natuurkundige wetten manipuleren, waarschijnlijk.

De flim ‘The Fast and The Furious’ zal niet de geschiedenis ingaan als een absolute klassieker zoals The Godfather, Citizen Kane en Pulp Fiction dat wel deden. Wel legde de film een basis voor een cult-aanhang én een enorme hoop spinoffs en vervolgen op de film. Tegenwoordig is het verreweg de meest winstgevende filmserie voor Universal Studios.

Dus het niet zozeer wat de film ‘is’, maar wat de filmserie gepresteerd heeft. En bij een grote prestatie hoort een bijzonder horloge. In dit geval is dat niet anders. Er is namelijk een Fast and Furious horloge. Er zijn een paar dingen die heel erg opvallen. Allereerst is daar de prijs. Want dit niet al te subtiele klokje moet namelijk 484.081 euro kosten. Dat is omgerekend precies 580.000 dollar. Slik!

Fast and Furious horloge

Het horloge wordt gemaakt door de firma Jacob & Co. De officiële naam van het klokje heet, wait-for-it, Fast & Furious Twin Turbo! Je kan op de wijzerplaat zelfs de een moment uit de laatste scene aanschouwen. Daarop zie je een Dodge Charger en een Supra, gek genoeg met Fiat-124-esque koplampen.

Meer speciale edities onderweg

Mocht je de eerste film niet zo leuk vinden, maar een ander deel wél, dan is er goed nieuws. Jacobs & Co komt met nóg veel meer special editions op basis van hun Twin Turbo-horloge. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er van elke film een special oplage komt met wijzerplaat die refereert aan die film. Maar je kunt dus ook kiezen voor een Jacob & Co Twin Turbo horloge zonder wijzerplaat die refereert aan films die niet besteed zijn aan auto- en filmliefhebbers (maar wel door iedereen bekeken worden).

Tja, die prijs is wel een dingetje. Je betaalt dus 484.081 euro voor zo’n exemplaar. Ondanks dat het ware kunststukjes zijn, is het Fast and Furious horloge iets aan de opzichtige kant. Een ding weten nu wel zeker, die Porsche Design-horloges die dit weekend voorbijkwamen, waren smaakvol en goedkoop. Wie had dat gedacht?

Via: Luxury Watches.