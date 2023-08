Er moet een ‘ronkverbod’ komen voor luidruchtige auto’s

Mensen ergeren zich aan luidruchtige auto’s en motoren, daarom moet er een ‘ronkverbod’ komen.

Je kunt je aan alles ergeren en sommige mensen hebben er een hobby van gemaakt. Die klagen over van alles en nog wat. Maar soms, heel soms, hebben ze ook wel een beetje gelijk. Bijvoorbeeld op een zonnige dag. Zit je na weken van regen eindelijk op je balkonnetje komen al die zondagsrijders langs met hun knalpijpen. Weg rust.

Ergenis

Kijk, in Nederland is het nergens écht stil. Stiltefans moeten dat accepteren. Maar aan de andere kant: sommige liefhebbers van motoren en auto’s maken het wel heel bont. Daarom wordt er in verschillende steden al harder opgetreden met zogenaamde ‘lawaaipalen’. Deze palen wijzen je op het kabaal dat je maakt. Maak je teveel geluid, dan kan dit je een boete opleveren van 280 euro.

Wij autoliefhebbers kunnen een mooi motorgeluid wel waarderen, maar er zijn grenzen. Een Honda Civic uit 1992 met open uitlaten, dat slaat nergens op. Waar het uiteindelijk op neerkomt -en dat is vaak zo- is dat we rekening moeten houden met elkaar.

Ronkverbod voor luidruchtige auto’s

Dan is een algemeen ‘ronkverbod’ geen goed idee. Veel liefhebbers van auto’s en motoren kunnen wel normaal doen. En willen op een gangbare manier genieten van het mooie geluid van hun voertuig. De voorzitter van de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motoren (NEFOM) Tony Hardenberg ziet dat anders. Want zolang deze nog te koop zijn en de weg op mogen, ook als ze meer geluid kunnen maken dan 100 decibel, hebben lawaaipalen of iets dergelijks geen zin. ‘Je moet het bij de bron aanpakken’, aldus de voorzitter. Een verbod dus, dat zal die kabaalmakers leren. Niet rekening houdend met het plezier van een ander.

Gun elkaar iets. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dat is lastig, dat blijkt nu ook weer. Want meerdere gemeenten, zoals de Zuiderzeedijk bij Hoorn, sluiten wegen af in de zomermaanden voor motoren. Een kleine groep verpest het dus voor de rest. Misschien moet je die kleine groep gewoon aanpakken en controleren op decibels en/of snelheid. Bij een overtreding betaal je een boete. Bij een hoge pakkans is vermoedelijk het probleem zo voorbij. Maar ja, dan heb je weer meer politie nodig.

Foto: Audi R8 V10 Spyder Performance, gespot door @justawheelchairguy op Autoblog Spots.