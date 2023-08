‘Hamilton doet aankondiging over toekomst Mercedes vòòr Zandvoort’

Wat is Lewis Hamilton van plan bij Mercedes? De aankondiging lijkt nog voor de race in Zandvoort te komen.

Het duurde even, maar de kogel is door de kerk. Verschillende Italiaanse media melden dat Lewis Hamilton dan eindelijk toch zijn krabbel gaat zetten onder een nieuw contract. Onderhandelen is een vak en het uitstellen van een definitief besluit hoort hierbij. Lewis, zijn tussenpersoon dus, beheerst dit uitermate goed.

Hamilton blijft bij Mercedes

Toto Wolff zal wel in zijn nopjes zijn, want nu hoeft hij niet meer continue uit te leggen hoe het staat met de onderhandelingen. Hij zei eerder dat het alleen nog maar over wat details ging en dat het niet lang meer kon duren voordat er overeenstemming was. Nou, dat heeft dus nog wel even wat tijd genomen.

De inhoud van het contract is nog omgeven door nevel. De geruchtenmolen draait echter op volle toeren en het lijkt erop dat HAM een contract heeft voor meerdere jaren. We weten dat de Engelse coureur het liefste een contract zou willen hebben voor vier of vijf jaar. Mercedes zag dat niet zo zitten. De beste man is namelijk al aardig op leeftijd. Na maanden van polderen zou er nu voor een middenweg gekozen zijn.

Wereldkundig maken

Het zijn dus nog geruchten! Maar meestal bevatten die wel een kern van waarheid. De kans is dus groot dat de knoop is doorgehakt. We kennen Lewis als een alphamannetje en hij zou graag het meeste willen verdienen van alle coureurs. Of hij het hoogste salaris heeft binnengesleept, dat moet nog blijken. Duidelijk mag zijn dat Mercedes wel de knip heeft getrokken.

Het tekenen van de contracten lijkt een formaliteit te zijn. Volgens meerdere bronnen gaat dit nog voor het eerste raceweekend na de zomerstop plaatsvinden. Even een mooi mediamomentje voor de mannen van de Duitse renstal. Dat is dus al over twee weken en dan hopen wij deze langdurige soap af te ronden.