Officieel: M3 is sneller én zuiniger dan de C63

De M3 is sneller en zuiniger dan de C63. Dus welke moet je dan kiezen?

De Mercedes-AMG C63 AMG is een wonderlijke auto. Het is een van de dikste auto’s van de een van de beste fabrikanten op deze planeet. Die PHEV-aandrijflijn is een technologisch meesterwerkje. De grote vraag natuurlijk: werkt het dan ook?

Nou, kort samengevat: niet helemaal. Dat kunnen we concluderen uit de bevindingen van AutoBild. Nu heeft ondergetekende nooit de voorkeur om vergelijkende testen van rijdersauto’s te lezen in een Duits magazine. Het gaat niet alleen om de cijfers, maar ook om de beleving, ervaring en plezier. Dat laat zich lastiger in cijfers uitdrukken.

Maar omdat we toch heel benieuwd zijn hoe deze twee totaal verschillende concepten uitpakken, hebben we het toch eventjes voor je doorgenomen. En wat blijkt: alle moeite is voor niets geweest! Dat is natuurlijk een beetje het motto van Stichting Open Deur, maar we willen het graag toelichten.

M3 sneller én zuiniger dan de C63

Het idee is namelijk simpel. Als je volgas rijdt, ben je met 680 pk sneller dan een M3 met 510 pk. En als je normaal rijdt, dan is de C63 zuiniger. Maar die vlieger gaat dus niet op. Er is namelijk geen één discipline waar AutoBild sneller was met de C63. De M3 Touring won alle metingen. Het verschil was nooit groot, overigens. Sterker nog, de twee zijn enorm aan elkaar gewaagd. Echter, je verwacht niet van een auto met 170 pk méér dat ‘ie ietsje trager is. Nu is het vermogen van 510 pk van BMW een bijzonder ‘bescheiden’ opgave (lees, het is standaard flink meer dan dat).

Maar hoe zit het dan met verbruik? Want dat is natuurlijk het paradepaardje van de PHEV. Nou, niet al te best. De BMW M3 was namelijk ook zuiniger dan de C63. Het verschil was niet groot. De M3 deed 1 op 10,48, de C63 reed 1 op 8,77. Opvallend is wel dat de M3 behoorlijk dicht bij de fabrieksopgave zat, de C63 zat er mijlenver vanaf.

Waarom toch de C kiezen?

Kijk, je kan natuurlijk niet zoveel veranderen aan de wetten van de Natuurkunde. We hebben het hier over krachtige en enorm zware auto’s. Als je dat vermogen aanspreekt, dan is daar energie voor nodig.

Overigens zijn wij niet roomser dan de paus: bij een test van een snelle auto, spreek je het vermogen aan. Onze inschatting is dat als je enigszins als een normaal persoon door het verkeer gaat, je een aanzienlijk gunstiger verbruik moet kunnen halen met de C63 AMG.

Als laatste is er een andere reden om voor de C-Klasse te kiezen. Kijk er eens naar. De AMG is aanzienlijk dikker dan het standaardmodel, maar het ligt er niet heel dik bovenop, terwijl de M3 nog altijd een slechte impressie doet van vermoeid kijkende Jan Jaap van der Wal.

Enfin, de complete test, alle bevindingen en cijfertjes kun je hier lezen!