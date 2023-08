Ook Amsterdam pakt lawaaiige auto’s aan

Net als in Rotterdam zijn ze in Amsterdam helemaal klaar met lawaaiige auto’s.

Het is tegenwoordig een trend om een knalpijp onder je auto te monteren om vervolgens de hele tijd langs hetzelfde terrasje te rijden. Er zijn maar twee mensen die dit oergevoel kunnen uitleggen: Midas Dekkers en jullie aller @wouter.

Eigenlijk zijn al die veel te luide auto’s in de binnenstad een soort paringdans. Met plofjes en in de uitlaat en DSG-scheetjes wil je aan de andere sekse kenbaar maken dat je heel erg vruchtbaar bent en/of je moeder je te weinig melk heeft gegeven op natuurlijke wijze. Zie het als een soort compensatiedrang.

Niet alleen in Rotterdam

In Rotterdam is het een serieus probleem dat ze keihard gaan aanpakken. Maar ook in onze hoofdstad zijn ze erg fel. Het is verboden om met een hyperzuinige (en stille) Lupo 3L door de hoofdstad te rijden, maar een A45 AMG of BMW M4 mag wel gewoon.

Ook met supersportuitlaat, verwijderde tussendempers en programmering voor nog meer scheetjes, Ook motoren en bromfietsen zijn een grote bron van ergernis. Dermate erg zelfs dat ze in Amsterdam ook maatregelen gaan treffen tegen lawaaiige auto’s en motoren en bromdietsen.

Amsterdam lawaaiige auto’s keihard aanpakken

Om deze irritatie tegen te gaan en de gezondheid te beschermen, gaan ze in Amsterdam het probleem keihard aanpakken. In eerste instantie met een proef met lawaaidisplays. dat gaan ze doen op twee locaties: aan de Stadhouderskade en de Molenaarsweg. Als dat een beetje goed verloopt, komen er lawaaidisplays te hangen daar waar de overlast erg groot is: bij de Europaboulevard en Tussen Meer.

Uiteindelijk moeten deze displays plaats maken voor ‘lawaaiflitspalen’. Als je dan voorbij komt op je Gilera met Polini-uitlaat, Harley met Jekill & Hyde-uitlaat of RS7 met open pijp, krijg je automatisch een boete toegestuurd omdat je zo’n asociaal persoon bent.

Via: Welingelichte Kringen.