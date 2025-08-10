Er worden nog steeds te veel Kia’s en Hyundais gestolen

Kia en Hyundai boden een oplossing aan voor de grootschalige diefstal die het merk teistert. Is dat een jaar later afdoende?

Een tijdje geleden was er een rage op TikTok. En niet een dansje dat verder vrij onschuldig is of een oproep om allemaal massaal matcha te gaan drinken of Dubai-chocolade te kopen. Nee, een rage waar de maatschappij nogal last van had: massaal auto’s stelen. De Kia Boyz was een naam voor jongeren die via TikTok erachter kwamen dat een Kia of Hyundai stelen kinderspel is. En dat hebben de Koreanen gemerkt. Je kon niet meer met zekerheid een Kia onbeheerd achterlaten, op slot of niet. Auto’s werden gestolen en lang niet altijd in goede conditie teruggevonden, waardoor verzekeringspremies omhoog schoten. Let wel, dit omvatte voornamelijk de VS.

Resultaat

De reden? Vrij lang is Kia ermee weggekomen om hun auto’s niet uit te rusten met een startonderbreker, waardoor het eraf slopen van de stuurkolom vaak goed genoeg was om de auto te kunnen starten. Uiteraard is de eerste oplossing geweest dat Kia de getroffen auto’s terugriep om een nieuw contactslot met startonderbreker te laten plaatsen. En de rust keerde weder. Maar is dat wel zo? In een document van het Highway Loss Data Institute (HLDI), in handen van The Drive, wordt wel gesproken van een flinke reductie in het aantal diefstallen. Sinds de update is het aantal diefstalclaims voor Kia’s en Hyundais met meer dan 50 procent afgenomen. Dat zijn fijne cijfers, maar het probleem is nog niet volledig verdwenen.

40 procent

Het aantal gestolen Kia’s en Hyundais van oudere modellen gaat nog om 10 gestolen auto’s per 1.000 units. Wat nog een vrij hoog getal is, wetende dat miljoenen auto’s vatbaar waren voor diefstal. Sterker nog: het gemiddelde van alle andere automerken gecombineerd ligt op minder dan twee auto’s per 1.000 units. Het getal bij de Koreanen is nog zo hoog omdat blijkt dat slechts 40 procent van de auto’s die geüpdatet konden worden, ook daadwerkelijk geüpdatet zijn. Daarmee is de kans dat de Kia Boyz kunnen inbreken sterk gereduceerd, maar niet 0. En dus blijven baldadige jongeren het vaak gewoon proberen. Wat ook het probleem oplevert dat er vaak ingebroken wordt zonder de auto mee te nemen, omdat er na de inbraak pas ontdekt wordt dat de Kia in kwestie de update heeft ontvangen. Da’s beter dan je hele auto kwijt zijn, maar nog steeds gedoe.

Oplossingen

Waar nodig is dus in de VS het advies om zo snel mogelijk met je Kia of Hyundai naar de dealer te gaan om de update te ontvangen, al blijkt dat de update er nog niet is voor elk model volgens The Drive. Wel biedt Hyundai tot die oplossing er is een gratis stuurslot aan en kan je zelf nog meer dat soort items kopen om je auto volledig klem te zetten voor dieven. Want ook al zijn die ook te omzeilen, het is juist het gemak van een raampje in kunnen tikken en een USB-kabel in de stuurkolom steken die het voor de Kia Boyz zo aantrekkelijk maakt om over te gaan op diefstal.