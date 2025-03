Auto gestolen? Hier gaan veel Nederlandse gestolen auto’s naartoe

Niet aan de deur, maar je moet wat als je je gestolen auto terug wilt vinden.

Je auto parkeren in Amsterdam is niet alleen duur, maar ook risicovol. Onze hoofdstad is de nummer 1 locatie voor autodiefstallen [foto ter illustratie red.]. Er zijn er in 2024 precies 609 gestolen, blijkt uit cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Dat is 9,4 van alle auto’s die vorig jaar werden gejat. Gelukkig wordt 57 procent van de gestolen Nederlandse auto’s teruggevonden. Daarvoor moeten rechercheurs weleens flink wat kilometers voor afleggen.

De Telegraaf wordt over dit onderwerp bijgepraat door Rob Smitskamp en Roelof Muis van VbV. Deze stichting doet dus onderzoek naar voertuigdiefstal, maar speurt ook gestolen auto’s op in het belang van verzekeraars, leasemaatschappijen en autoverhuurders.

De twee VbV’ers weten waar auto’s naartoe gaan na een diefstal. Losse onderdelen komen veelal in Oost-Europa terecht. Maar ook hele auto’s worden verscheept. Een groot deel van deze auto’s komt terecht in Ghana. ”Er is een wereldwijd netwerk dat auto’s steelt en naar Ghana vervoert. Dat is de poort naar andere landen als Gabon, Ivoorkust en Nigeria”, vertelt Muis.

Nigeriaanse marktplaats met Nederlandse auto’s

Het netwerk is inmiddels zo groot dat VbV samen met Interpol en de Ghanese overheid actie onderneemt tegen de autodieven. Verschillende moderne auto’s zijn binnen een mum van tijd teruggevonden. De gestolen auto’s zenden hun locatie uit. Bij de start van het onderzoek komt het VbV op die manier erachter dat er 126 gestolen Nederlandse auto’s in Ghana staan. En dat zijn nog maar de auto’s die hun locatie delen. Een andere deel van de gestolen auto’s verschijnt op een Nigeriaanse vorm van Marktplaats.

Volgens Muis stijgt het aantal gestolen auto’s dat vanuit Nederland naar Afrika gaat. Dat heeft er onder andere mee te maken dat autodieven professioneel te werk gaan. Ze krijgen een boodschappenlijstje mee met onderdelen of auto’s die gepikt moeten worden. Vervolgens gebruiken de criminelen slimme tools om in je auto te komen (denk aan een omgebouwde JBL-speaker of een sleutelnamaaksetje) en gaan ze zorgvuldig te werk met het ontmantelen van onderdelen. Zodra de auto geroofd is, gaat ie in een container naar Antwerpen of een Duitse haven. Valt niemand de container op, dan gaat ie richting Ghana.

Meer auto’s terughalen is fijn voor iedereen

Het is natuurlijk lekker dat de gestolen auto’s terugkomen. Zodra VbV een auto vindt, gaat ie echter niet terug naar de rechtmatige eigenaar. Er worden alleen auto’s die meer dan 30 dagen zoek zijn gezocht door VbV. Dit is doorgaans de termijn waarop de verzekeraar uitkeert. Zodra de auto is gevonden, gaat ie naar de verzekeraar. De maatschappij kan de auto veilen en eraan verdienen. Dat geld zou er weer voor moeten zorgen dat onze premies omlaag kunnen of op peil kunnen blijven.

Hoe kun je voorkomen dat jouw auto terechtkomt op de Nigeriaanse Marktplaats? Koop een wat oudere auto.

